Doar ce a devenit din nou mamă, că Nicoleta Dragne se gândește deja la botezul micuțului. Vedeta nu vrea să se grăbească: „Pentru mine familia e cea mai importantă”

Nicoleta Dragne a devenit mamă pentru cea de-a doua oară cu câteva zile în urmă, iar de atunci blondina este extrem de fericită, pentru că a dat naștere unui copil sănătos.

Micuțul a avut o lungime de 56 de centimetri la naștere și a cântărit 3980 de grame, iar venirea sa pe lume a extenuat-o pe tânăra mămică, pentru că s-a produs după un travaliu de

24 de ore.

Nicoleta Dragne nu se grăbește să îl boteze pe cel de-al doilea copil

Nicoleta și cel de-al doilea copil al său au mers acasă, unde Vladimir, primul copil al blondinei, a început să se joace cu micuțul și să îi acorde foarte multă atenție, însă doar după câteva zile în care a fost extrem de gelos pe bebeluș.

„E foarte bine, e un copil foarte cuminte, nu ai treaba cu el. Sunt bine, încă nu m-am recuperat complet, dar sunt cam 80% recuperată, mi-am revenit repede, chiar sunt ok. Ce a fost mai greu a trecut. Primele zile a făcut niște crize de gelozie, niște din astea, nu m-a băgat, era foarte supărat pe mine, probabil și pentru că am lipsit zilele cât am stat în spital, dar acum s-a acomodat și e foarte îndrăgostit de el așa, merge la el, îl pupă(...) Toată lumea e foarte implicată, eu am genul de familie în care suntem toți așa adunați și ne implicăm toți, fiecare cum poate”, a spus Nicoleta Dragne, pentru Spynews.ro.

În ceea ce privește botezul mezinului, Nicoleta nu se grăbește, astfel că evenimentul ar putea avea loc la vară. Momentan aceasta spune că nu a făcut planuri pentru petrecere, și asta pentru că și-a dorit să treacă cu bine de etapa nașterii.

„Nu ne-am gândit încă, am spus că să trecem de naștere, nu știam dacă va fi natural sau prin cezariană. Nu am vrut să-mi bat capul cu altceva, apoi am născut și am zis că stau să îmi revin, dar avem timp, nu au intrat zilele în sac, dar normal că se va întâmpla. Așteptăm să vină căldura, probabil peste 2-3 luni cam așa mă gândeam. Pe Vladi când l-am botezat avea aproape un an, deci nu ne grăbim. O să se întâmple în vară, vrem să vină căldura. Nu m-am gândit încă dacă va fi o petrecere mare sau mică, important e că va fi cu familia, pentru mine familia e cea mai importantă, iar atâta timp cât am familia aproape nu mai contează dacă petrecerea e una mare sau mică”, a mai zis Nicoleta Dragne.

Blondina a născut cel de-al doilea copil cu o săptămână în urmă și este extrem de fericită. [Sursa foto: Instagram]

