"Doar țipam, nu puteam să plâng!" Fratele fetiței implicate în accidentul de la Pașcani a făcut mărturisiri cutremurătoare. A vorbit despre momentele dureroase, în care și-a văzut sora fără un braț

Familia adolescentei de 15 ani, care a fost rănită grav în accidentul de la Pașcani, a trecut prin momente greu de descris în cuvinte. Părinții Alexiei au avut un adevărat șoc când au aflat că fiicei lor i-au fost amputate mâinile în urma tragediei.

Un miracol a făcut, însă, ca medicii să îi poată replanta membrele superioare copilei, ulterior. Nu doar doctorii au fost "îngerii păzitori" ai tinerei. Fratele acesteia a fost cel care i-a căutat brațul printre fiarele autocarului. Într-un interviu recent, pentru Iași TV Life , Eric a vorbit despre clipele de cumpănă prin care a trecut sora lui, dar și despre ce sacrificii ar fi dispus să facă pentru Alexia, fără să stea pe gânduri.

Eric, fratele-erou: "Știu doar că i-am luat mâna, țipam, nu puteam să plâng"

Alexia, fetița căreia i-au fost amputate membrele superioare în urma accidentului de la Pașcani, a primit șansa la o nouă viață.

Medicii s-au luptat din răsputeri să-i amplaseze la loc brațele și într-un final au reușit. Eric, fratele adolescentei, a fost cel care i-a căutat mâna surorii lui, printre fiare. El a povestit ulterior despre șocul suferit în urma tragediei:

Eram în șoc, nu mai știam ce să fac. Doar țipam, nu puteam să plâng. După aceea, când am aflat veștile bune (n.r. că operația a reușit), m-am luminat la față, sunt foarte fericit. De la ea am învățat foarte multe lucruri, am învățat să mă comport cu fetele, în general. O iubesc super mult și mi-aș da și viața (n.r. pentru ea) acum, dacă ar fi.", a mărturisit emoționat Eric, pentru sursa citată.

Alexia, fetița rănită în accidentul de la Pașcani, și fratele ei [Sursa foto: Facebook]

Cum se simte Alexia în aceste momente?

Starea Alexiei este din ce în ce mai bună. Sidonia Susanu, șefa secției de Chirurgie Plastică și Reparatorie a Spitalului "Sf. Maria" din Iași, a declarat că adolescenta a depășit aproape în totalitate riscurile la care era expusă.

Acum, aceasta urmează să fie supusă unor noi intervenții de reconstrucție a structurilor nervoase: "Fetița are o evoluție foarte bună. Putem spune că riscul de necroză a celor două membre este aproape depășit. Continuăm intervențiile de reconstrucție a structurilor nervoase, starea ei generală este foarte bună din punct de vedere biologic. Psihologic face eforturi pentru a-și menține un echilibru.", a transmis dr. Sidonia Susanu, conform sursei menționate.

Sidonia Susanu [Sursa foto: Captură video]