„Doctorița săracilor” a fost răpusă de coronavirus. Ultimul mesaj, pe care l-a transmis înainte să moară, este cutremurător

Lidia Dobrei s-a născut pe 12 ianuarie 1954, în localitatea Roşia Nouă, judeţul Arad. Aceasta a absolvit Facultatea de Medicină Generală Timişoara în anul 1980, iar din 2003 a fost doctor în ştiinţe medicale. Între anii 1988 şi 2008 a efectuat numeroase cursuri de specializare în radiologie, în metode de diagnosticare şi ultrasonografie generală.

A făcut stagii de documentare doctorat în San Francisco, Seatle, Portland, Ohio – SUA şi Berlin – Germania. De-a lungul vieții a fost implicată în foarte multe acțiuni umanitare.

Din nefericire, „Doctorița săracilor” din Hunedoara s-a stins din viață la vârsta de 67 de ani din cauza coronavirusului. Cadrul medical a mărturisit, înainte de a-și pierde viața, că singurul ei ”energizant” era rugăciunea de dimineață. După ce termina munca, seara, trecea pe la sediul asociaţiei non-profit pe care a înfiinţat-o acum mai bine de 20 de ani şi prin intermediul căreia a ajutat mii de oameni.

Mesajul cutremurător postat înainte să moară

Doctorița a publicat la începutul lunii, pe pagina ei de Facebook, un mesaj cutremurător: Cum am am luat boala? Zilnic aveam cazuri foarte grave pe care le luam în brațe pentru a putea fi examinate„(…) Mulțumesc vouă tuturor pentru sutele de mesaje trimise zilnic și toate rugăciunile și gândurile voastre bune. Am fost întrebată cum am am luat boala? Zilnic aveam la radiologie cazuri foarte grave, pe care cu un infirmier le luam în brațe și le așezam pe scaun pentru a putea fi examinate.

E riscul meseriei, indiferent de protecţie. Boala e reală, respectați cât puteți normele de protecție și Bunul Dumnezeu să vă păzească. Tratamentul e dur, dar Dumnezeu e bun cu noi. Fiți binecuvântați cu sănătate și o viață fără probleme. Vă mulțumim!”, este mesajul scris de dr. Lidia Dobrei, pe o rețea socială.