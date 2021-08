„Doctorul minune”, în curând, la Kanal D!

Ali sufera de o tulburare din spectrul autismului, iar inteligenta lui sclipitoare si nevoia de a face bine il aduc foarte aproape de oameni. Intamplarile la limita le demonstreaza celor din jur ca tanarul are calitati exceptionale si e acel medic care salveaza vieti. Copilaria si-a petrecut-o intr-un sistem rigid, institutionalizat, pare stangaci in a comunica firesc cu ceilalti, dar in Ali se ascund comori de umanitate si o inteligenta peste medie, ce va fi pusa in slujba oamenilor.

Ali este personajul principal al serialului „Doctorul minune”/ original: „Mucize Doktor”, o producție exceptionala, care a înregistrat un succes uriaș în Turcia și care va putea fi urmărită, în curând, la Kanal D.

Ali este interpretat de un foarte talentat tânăr actor, Taner Ölmez, pe care publicul l-a mai putut urmări, la Kanal D, în serialul „Kösem”, în rolul lui Osman al II-lea, și în „Yaman”, în rolul lui Mert.

Citeste si: O femeie şi-a dat vălul jos, după 19 ani. Oamenii s-au îngrozit când au văzut cum arată chipul ei- bzi.ro