Dodo a obținut ordinul de restricție împotriva tatălui copilului ei cu puțin timp înainte să nască: „Nu mai are voie să se apropie”

Dodo așteaptă cu nerăbdare să-și țină copilul în brațe. Câteva săptămâni o mai despart de momentul în care o să-și cunoască bebelușul. A fost o sarcină grea, iar asta nu o spunem doar din cauza stării de sănătate, ci mai degrabă din punct de vedere sentimental.

Ea și tatăl copilului ei s-au despărțit la scurt timp de la petrecerea de „baby shower”, iar lucrurile nu au fost deloc bune între ei. Ba chiar aceasta a fost nevoită să apeleze la ajutorul oamenilor legii, iar acum pe numele lui Liviu Kevin a fost întocmit un ordin de restricție. Prin urmare, acesta nu are voie să se afle în preajma lui Dodo și nici să o contacteze indiferent de mijloace.

„Nu vreau să vorbesc despre chestia asta, vreau să zic doar faptul că am obținut un ordin de restricție, nu mai are voie să se apropie, să mă contacteze”, a declarat Dodo la un post de televiziune.

Dodo se va descurca singură cu bebelușul: „N u avem pe nimeni alături”

Viitoarea mămică spune că a pus la punct toate pregătirile pentru venirea pe lume a copilului ei. Camera bebelușului este pregătitiă și, de asemenea, stă cu bagajul făcut. Tot ce mai trebuie este ca băiețelul ei să se nască. Dodo va trebui să se descurce singură cu bebelușul, căci atât mama ei, dar și soacra ei sunt plecate în afara țării și nu o pot ajuta în creșterea micuțului.

„Mai am puțin, cred că mai am două săptămâni, acum depinde și de bebe, când vrea el să nasc. Da normal, am luat de la cele mai mici, la cele mai mari, am pregătit și camera lui, mi-am pregătit și bagajul pentru maternitate, pentru că știi cum e, atunci când te ia nu mai stai să iei tot ai nevoie, pui mâna pe geantă și ai plecat la spital(...)

Și mama și soacra mea au fost super încântate, dar, din păcate pentru ele, amândouă sunt plecate. Soacra în Germania și mama în Franța și nu avem pe nimeni alături. Mama nu a plâns, a fost la modul: ”Felicitări! Doamne ajută, dar parcă e prea devreme”. A zis că este un pic mai devreme pentru vârsta mea și m-am gândit că na, între noi este o diferență de 16 ani și nu mai…

Mi-am dorit atât de tare și văzusem un tutorial pe Tik Tok că, dacă pui un anumit suc în testul de sarcină îți apar două linii. Am făcut asta, nu mi-a ieșit și uite că Dumnezeu m-a ascultat și la o săptămână mi-au apărut două liniuțe, fără suc (n.r. a râs)”, a mai spus artista.