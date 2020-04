In articol:

Ionela Prodan a fost una dintre cele mai iubite cântărețe de muzică populară din țara noastră și a murit pe 16 aprilie 2018 după o luptă grea cu boala. Artista avea 70 de ani și a suferit o afecțiune a pancreasului. După mai multe tratamente și zile întregi de spitalizare artista s-a dus la cele sfinte.

Ionela Prodan avea o relație specială cu fiica ei și chiar a ajutat-o financiar de foarte multe ori, iar de sprijinul moral nici nu se poate pune problema. Ana a povestit o serie de întâmplări legate de mama ei chiar în show-ul televizat din care a făcut parte și Ionela Prodan, fără voia ei.

La doi ani de la moartea artistei, Anamaria Prodan a scris un mesaj emoționant pe pagina ei de Facebook.

„Să te odihnești în pace Draga mea MAMĂ … iubirea vieții mele … nu există zi să nu te am în inimă, în suflet și în minte. Ești în toată ființa mea forever ❤️”, a scris ea în mediul virtual.



La doi ani de la moartea Ionelei Prodan, fiica ei i-a făcut pomana în avans din cauza restricțiior impuse de coronavirus

Anamaria Prodan a declarat pentru Click că i-a făcut pomana mamei sale înainte de a se impune restricțiile atât de stricte legate de coronavirus.

„Am făcut pomana de 2 ani chiar înainte sa se interzică intrarea in cimitire. Am anticipat așa ceva. Am împărțit pachete celor săraci pentru sufletul mamei mele", a declarat Anamaria Prodan, pentru Click!

Mormântul este foarte îngrijit în permanență de o angajată a familiei. "La mormânt, la câteva zile, merg toți ai mei când este voie. Frații și rudele, de mormânt are grijă o doamnă foarte drăguță, care din prima zi a făcut ca mormântul să arate perfect", a mai spus Anamaria, care se află în Dubai alături de familia ei.