Doi copii suceveni au mers 15 km cu bicicleta să returneze un portofel pierdut. Nu le-a păsat de recompensă. Uluitor ce au cerut la schimb

Doi copii din Suceava au devenit un exemplu de bunătate și umanitate pentru absolut toată lumea. Au găsit un portofel pe drum, iar când s-au uitat în el au găsit o sumă consistentă de bani, dar și actele proprietarului.

Fapta bună a unor copii din Suceava nu a trecut neobservată! Ce au cerut tinerii, după ce au restituit portofelul?

Fără să stea prea mult pe gânduri, tinerii și-au luat bicicletele și au avut un singur scop: acela de a duce portofelul înapoi la proprietar. Când au ajuns la domiciliul acestuia nu l-au găsit acasă, însă au lăsat obiectul valoros la copilul său, dar nu înainte de a cere un lucru!

Ei bine, cei doi copii au avut un drum destul de lung de parcurs pe bicicletă, mai exact 15 kilometri din locul în care au găsit portofelul și până la domiciliul celui care îl pierduse. S-au decis rapid că trebuie să-l dea înapoi, astfel ca s-au uitat prin actele proprietarului și au descoperit unde locuia. Când au ajuns la destinație, nu l-au găsit acasă, însă au lăsat portofelul la copilul acestuia.

Nu au vrut la schimb bani, ci au cerut să împrumute o pompă, căci pe drum li s-au dezumflat roțile bicicletelor.

Proprietarul portofelului nu mai avea nicio speranță că-l va mai găsi, mai ales cu toți banii și cu toate actele, astfel că a rămas plăcut surprins de gestul tinerilor. El a aflat unde locuiau cei doi copii și a mers până acasă la ei pentru a le mulțumi personal.

„Deja îmi programam să merg după muncă la poliție, să-l declar pierdut și să-mi refac actele. Aveam buletinul, permisul de conducere – sunt șofer profesionist, atestatul profesional și vreo 700 de lei.

„Am împrumutat bani de la un coleg și am plecat imediat spre casă, cu gând că-i găsesc pe copii pe drum și pot să le mulțumesc. N-am dat de ei. Când am ajuns acasă, m-am uitat pe camere și i-am văzut. Am postat pe Facebook o imagine mai îndepărtată cu ei, cu rugămintea ca cine îi cunoaște să mă anunțe”, a proprietarul portofelului, scrie Monitorul de Suceava .