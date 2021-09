Doi dansatori au căzut sub scenă, în timpul spectacolului! În loc că-i ajute, colegii au continuat să danseze: „Rușine!”

In articol:

Un incident neplăcut a avut loc la sărbătoarea de Zielele Călineștiului, din Maramureș. Evenimentul a avut loc miercuri, 8 septembrie, și a avut ca scop promovarea produselor locale și a meșteșugurilor din zonă. Totul a luat, însă, o întorsătură neașteptată, atunci când scena s-a rupt în timpul dansului, iar doi dintre dansatori au căzut printre scânduri.

Imaginile cu dansatorii care cad sub scenă în timpul dansului au fost făcute publice și au devenit virale pe rețelele de socializare. Părerile celor care au văzut imaginile au fost împărțite, unii find amuzați, iar alții revoltați. O parte dintre internauți au făcut haz de necazul celor doi dansatori, distrându-se copios pe seama incidentului.

Pe de altă parte, nu puțini sunt cei care au fost revoltați de imaginile pe care le-au văzut. Unii dau vina pe organizatorii care le-au pus la dispoziție scena care a nu a rezistat în timpul dansului lor, în timp ce alții îi critică dur pe colegii dansatori, care nu s-au oprit pentru a-i ajuta pe cei doi tineri artiști populari. Singurul care a reacționat a fost ceterașul, care a oprit cântarea și s-a dus să vadă ce s-a întâmplat și să dea o mână de ajutor dansatorilor.

Dansatorii de la Zilele Călineștiului, Maramureș[Sursa foto: Captură YouTube]

Revoltă pe internet, după ce dansatorii au căzut sub scenă

"Isi puteau rupe ceva! Cei care au construit scena ar trebui sanctionati”, „Cei care au făcut scena trebuie trași la răspundere!”, „Rușine celor ce au organizat. Iar colegilor tot așa. În rest, mă abțin”, "Ce înseamnă un ansamblu profesionist... colegii nici măcar nu se opresc din dans pentru a oferi o mână de ajutor... Pe principiul "The Show Must Go On" Și NU! Nu ar trebui să i se poată întampla oricui!”, „"Rușine dansatorilor, trebuia să oprească dansul și să coboare de pe scenă dar nu” sunt doar câteva dintre mesajele pe care le-au lăsat pe rețelele de socializare cei care au văzut

imaginile din timpul spectacolului.

Din fericire, dansatorii care au căzut sub scenă în timpul spectacolului nu au suferit răni în timpul căzăturii și au revenit pe scenă imediat după incidentul neplăcut.