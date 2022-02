Doinița Oancea a fost la un pas să izbucnească în lacrimi, în fața tuturor! Actrița are un singur regret în viață: ”Aș fi putut să am și eu un prichindel”

In articol:

Doinița Oancea este una dintre cele mai cunoscute actrițe de la noi din țară, numele ei fiind răsunător pentru showbiz-ul românesc. Este celebră pentru rolurile din ”Inimă de țigan” sau ”Regina”, telenovele românești, care au străbătut granițele țării noastre. De atunci, vedeta are parte de multă apreciere și de oameni care o iubesc și o urmăresc în noile proiecte.

Doinița Oancea are într-adevăr, o viață de film!

Citeste si: Doinița Oancea trece printr-o nouă despărțire? Mesajul trist postat de artistă: „Rana cea mai mare...”

Pe lângă lucrurile bune care s-au întâmplat în cariera ei, vedeta a avut parte și de dificultăți de-a lungul timpului. Printre oamenii care au trecut prin viața ei, Doinița Oancea a avut parte și de relații eșuate alături de persoane care i-au trădat încrederea și prietenia. S-a resemnat și a mers mai departe, încercând să găsească fericirea cu adevărat. Acum, înainte să împlinească 39 de ani, cunoscuta actriță s-a tot gândit la regretele pe care le are în viață. Inițial, aceasta credea că nu e loc de regret, însă și-a dat seama, odată cu trecerea timpului, că ar fi ceva ce-i lipsește mult.

Citeste si: Gata cu restricțiile! Anunțul a fost făcut în această dimineață de Alexandru Rafila- bzi.ro

Doinița Oancea [Sursa foto: Instagram]

Doinița Oancea, la un pas de a izbucni în lacrimi

Doinița Oancea nu se simte împlinită pe deplin. Actrița a mărturisit un adevăr dureros și aproape a izbucnit în lacrimi, în podcastul lui Cătălin Măruță. Se pare că este un subiect foarte sensibil, faptul că nu are până la această vârstă un ”prichindel” pe lângă ea. Vedeta de televiziune spune că s-a axat prea mult pe ce nu trebuia, așa că a lăsat viața să treacă pe lângă ea.

Citeste si: Doinița Oancea, atac la adresa Biancăi Drăgușanu! Ce îi reproșează: „Să fii și tu ceva...”

”De când mă știu, stau și mă gândesc ce regret am, dacă am vreunul...n-am. Dar, încep să resimt, și anume faptul că peste o lună de zile fac 39 de ani. Mi se pare că aș fi putut să am și eu un prichindel pe lângă mine. Mă gândesc la treaba asta. Ăsta e regretul. Eu tot timpul am zis că dacă ar fi fost să fie, ar fi fost până la momentul ăsta, dar cred că nici eu nu am acordat suficient de multă importanță. Adică am lăsat lucrurile cumva- lasă că merge, lasă că o să fie, vine, se întâmplă când trebuie, nu știu ce. Probabil, prea mult focus pe ceea ce făceam eu și mai puțin pe- hai să întemeiem”, a dezvăluit Doinița Oancea.

Doinița Oancea [Sursa foto: Captură YouTube]