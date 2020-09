Aflăm că Doinița își dorea să devină avocat, și ulterior a vrut să se orienteze spre poliție. A fost interesată și de jurnalism, astfel că este absolventă a Facultății de Jurnalism și Filozofie.

”Prima dată m-am gândit că aș vrea să devin avocat. După aceea am vrut să mă fac polițiștă, dar maică-mea a refuzat din prima această ideea. După care am zis că mă fac jurnalistă. Așa că prima dată am făcut Facultatea de Jurnalism și Filozofie, după care am urmat niște cursuri la Budapesta, iar după aceea am făcut un master în socilogie”, a povestit Doinița Oancea în cadrul unei emisiuni televizate.

Citeste si: Hotărâre dură luată de vecini. De la 1 septembrie, Ungaria își închide granițele! - evz.ro