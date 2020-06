In articol:

Lumea muzicii de peste hotare este în doliu după ce familia și foștii colegi ai lui Steve Priest au anunțat moartea artistului. Cauzele morții nu se știu încă, însă artistul a avut parte de iubirea familiei până în ultima clipă. Soția lui, Maureen O’Connor, cele trei fiice: Lisa, Danielle și Maggie, dar și cei trei nepoți: Jordan, Jade și Hazel l-au vegheat, au scris jurnaliștii de la Variety.

După aflarea veștii tragice, colegul lui de trupă a scris un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

“(…). Mă simt făcut bucăți acum. Steve Pries a murit. Eu și soția lui, Maureen, eu am păstrat legătura și am crezut că starea lui de sănătate nu va ajunge în acest moment. Niciodată. Gândurile mele sunt îndreptate spre familia lui.

A fost cel mai bun basist cu care am cântat vreodată. Zgomotul pe care noi l-am făcut ca trupă a fost atât de puternic. Din acel moment, din vara anului 1970, când a pornit pe Odyssey-ul nostru muzical, lumea s-a deschis și a început călătoria rollercoaster! În cele din urmă, și-a ascultat inima și s-a mutat în SUA. Mai întâi în New York, apoi LA.

Odihnește-te în pace, frate. Toată dragostea mea. Andy” este mesajul scris de fostul chitarist al renumitei trupe pe pagina lui de Facebook, unde a publicat trei poze vechi cu fostul coleg și, totodată, prieten.

Steve Priest, basist şi solist al trupei glam rock britanice The Sweet, a murit joi la vârsta de 72 de ani, au anunţat grupul şi familia artistului, citează Variety, potrivit News.ro.

The Sweet a fost una dintre cele mai populare trupe glam rock, în anii 1970, şi este cunoscută pentru piese ca „Ballroom Blitz”, „Little Willie”, „Wig Wam Bam”, „Action”, „Fox on the Run” şi „Love Is Like Oxygen”.

Priest s-a alăturat grupului la finalul anilor 1960, când din lineup făceau parte solistul Brian Connolly, chitaristul Andy Scott şi bateristul Mick Tucker.

Prima piesă de succes a fost „Funny Funny”, lansată în 1971.

Connolly a părăsit trupa în 1978 şi, deşi Priest a fost un solist redutabil, popularitatea The Sweet s-a diminuat şi trupa s-a destrămat în 1981.

Ulterior, s-a reunit în mai multe rânduri, în diferite formule.