Doliu în lumea artistică. Anita Pointer, în vârstă de 74 de ani, a pierdut lupta cu cancerul

Doliu la Hollywood. O cântăreață dintr-o trupă celebră a pierdut lupta cu viața la doar 74 de ani. Vedeta a suferit de o boală nemiloasă care i-a adus sfârșitul.

Lumea artistică a pierdut încă un om valoros. Artista a suferit de cancer și a pierdut lupta cu viața în ultima zi a anului 2022. Vestea tristă a fost făcută de agentul său de presă care a mărturisit că a rămas fără suflare înconjurată de familie. Anita Pointer avea vârsta de 74 de ani și a părăsit această lume din cauza cancerului cu care s-a luptat în ultima vreme. Artista a cunoscut celebritatea datorită trupei din care făcea parte, numită The Pointer Sisters. Band-ul a reuțit să devină celebru mai ales pentru piesele "I'm So Excited”, ”Jump (For My Love)” sau ”Fire”, care au devenit hit-uri în anii 1970 și 1980.

Familia Anitei Pointer a transmis un mesaj emoționant prin care și-a exprimat regretul pentru pierderea cântăreței, iar agentul său de presă, Roger Neal, cel care a făcut publică vestea decesului, a menționat că acum vedeta se află lângă fiica sa, Jada, care a decedat în anul 2003.

” Deşi suntem profund întristaţi de pierderea Anitei, suntem alinaţi la gândul că ea este acum cu fiica ei Jada şi cu surorile June & Bonnie, şi în pace. Ea a fost cea care ne-a ţinut pe toţi aproape şi împreună de atâta timp. Dragostea ei pentru familia noastră va dăinui în fiecare dintre noi.”, a transmis familia Anitei Pointer, printr-un comunicat.

Trupa The Pointer Sisters a fost alcătuită din Anita Pointer și surorile sale, Ruth, June, Bonnie, Sadako și Issa. Familia Pointer a trăit în California, iar cele 6 surori au crescut cântând în biserica unde tatăl lor predica, în Oakland.

Fiica Anitei Pointer a murit în anul 2003

Anita Pointer a avut parte și de momente tragice de-a lungul vieții sale. Aceasta a trăit un șoc atunci când fiica sa, Jada, în anul 2003. După moartea sa, fiica lui Jada, Roxie McKain Pointer, a rămas în grija bunicii sale, Anita Pointer.

