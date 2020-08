Red Hot Chili Peppers vs Bon Jovi[Sursa foto: ultimateclassicrock.com]

Fostul chitarist al trupei Red Hot Chili Peppers, Jack Sherman, a murit la vârsta de 64 de ani.

Trupa a confirmat știrea într-o declarație pe Twitter, spunând: „Noi, din familia RHCP (n.r. Red Hot Chili Peppers), am dori să-i urăm lui Jack Sherman o navigare lină în lumile de dincolo, pentru că acesta a trecut de cealaltă parte. Jack a luat parte la albumul nostru de debut, precum și în primul nostru turneu în SUA.

„A fost un tip unic și îi mulțumim pentru tot timpul bun, rău și între ei. Pace în lumea boogie. "

Cauza morții nu a fost dezvăluită

Sherman s-a alăturat grupului de rock alternativ bazat în Los Angeles, cunoscut pentru hituri precum Under The Bridge și Californication.

La începutul anului 1985, Slovak a renunțat la trupa în care cânta în acea perioadă, What Is This ?, și a cerut să se alăture trupei Red Hot Chili Peppers, fapt care a determinat concedierea lui Sherman.

Cariera sa ulterioară a inclus apariții pe Knocked Out Loaded, de Bob Dylan și colaborări cu Undertones 'Feargal Sharkey și de asemenea, cu compozitorul american Peter Case.

Sherman a contribuit la susținerea vocalelor din albumul „Red’s Chili Peppers” din 1989, Mother’s Milk, care a prezentat populara copertă a trupei Stevie Wonder’s Higher Ground.

Sherman nu a fost inclus atunci când trupa a fost introdusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2012, deoarece nu era un membru actual sau fondator. La acea vreme, el a declarat pentru Billboard: „Sunt dezonorat, și e nașpa.”

Formația actuală a Red Hot Chili Peppers îi are pe cântărețul Anthony Kiedis, basistul Flea, chitaristul John Frusciante și bateristul Chad Smith.