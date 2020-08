Doliu în lumea presei! A murit jurnalistul Mihnea Petru-Pârvu

Jurnalistul Mihnea Petre Pârvu avea doar 51 de ani

Jurnalistul Mihnea Petru-Pârvu s-a stins din viață duminică, 23 august, la doar 51 de ani, din cauza unor complicații. Cauza decesului a fost o criză hepatică pe fondul citostaticelor, care l-a obligat pe celebru jurnalist să se interneze în spital, pe secția de Terapie Intensivă din Râmnicu Vâlcea.

Din cauza problemelor care au încpeut să evolueze, Mihnea Petru-Pârvu a fost transportat de urgență la Spitalului Militar Central din București și internat pe Secția de Oncologie. În cele din urmă, jurnalistul a pierdut lupta cu viața.

Moartea tragică a jurnalistului Mihnea Petru-Pârvu a fost anunțată pe Facebook: „S-a intamplat mult prea repede...”

Vestea a venit ca un fulger pentru toată lumea. Realizatorul Radu Tudor a făcut anunțul pe Facebook în urmă cu puțin timp.

Mihnea Petre-Pârvu și-a început cariera în anul 1990

„S-a intamplat mult prea repede. Am vorbit cu el de 4 ori in ultimele 48 de ore. Facuse o criza hepatica pe fondul citostaticelor si era la ATI Rm Valcea. Conducerea Spitalului Militar Central s-a implicat exemplar pentru reinternarea lui pe Sectia Oncologie, fiind adus de urgenta cu o ambulanta la Bucuresti. Din pacate s-a stins dupa ce a ars ca o torta. Dumnezeu sa te odihneasca in pace, Țache”, a scris Radu Tudor pe rețeaua de socializare.

Problemele sale de sănătate erau unele vechi, dar le privea cu umor. Renunțase la mâncarea picantă, pe care o adora, la mâncarea grasă, la ”viața boemă”, dar nu a fost de ajuns. Culmea, acum doar tre zile, întâmplarea care l-a făcut să sufere cel mai mult din ultima decadă, a fost cea de care și-a amintit: moartea simpaticului său porcușor de Guineea.

”Life si like a box of chocolates. You never know what you gonna get. Acu' șase ani mă întorsesem dintr-un voiaj de pe mare acasă, acasă, la șoarecele meu. În scurt timp, a chițăit scurt și a murit. Trăisem cu el, singuri, șapte ani, în Tibetul meu oborean de la Lizeanu. De atunci n-am mai acceptat niciun animăluț prin preajmă. Pe mare, însă, am mai plecat”, povestea, cu umor, Mihnea Petru Parvu a cărei cea mai mare bucurie era să povestească, mai spumos decât o șampanie, aventurile sale de pe mare și peripețiile, unele care te lăsau fără aer de la atât râs, pe care le-a trăit în 3 decenii petrecute în presă și ca marinar.

Jurnalistul Mihnea Petru-Pârvu și-a început cariera în anul 1990 și a fost premiat, în 2005, de către Clubul Român de Presă, la secțiunea de reportaj.

Dumnezeu să te odihnească în pace, Mihnea!