Doliu în lumea presei! Jurnalistul Gelu Chelu s-a stins din viață pe patul de spital: „Dumnezeu te-a primit la El și o să faci cele mai frumoase interviuri acolo!”

In articol:

Astăzi, 11 august, jurnalistul Gelu Gheorghe Chelu a pierdut lupta cu viața la vârsta de 48 de ani. Starea lui de sănătate se agravase, motiv pentru care se afla în comă indusă la Spitalul Floreasca din București. Vestea că „prietenul vedetelor”, așa cum mai era cunoscut în lumea presei, a trecut în neființă, a întristat o țară întreagă.

Pe rețelele de socializare au curs râuri de mesaje, atât din partea colegilor de breaslă, cât și din partea numelor mondene din showbiz.

Jurnalistul Gelu Gheorghe Chelu s-a stins din viață [Sursa foto: Facebook]

A murit jurnalistul Gelu Chelu

Din nefericire, Gelu Chelu a trecut în neființă. Starea de sănătate a jurnalistului se agravase din ce în ce mai tare, iar timp de mai bine de o săptămână s-a aflat în comă indusă. Bărbatul a pierdut lupta cu viața chiar pe patul de spital.

Citește și: Doliu în lumea sportului mondial! Cea mai mare campioană a Germaniei la aruncarea greutăților a încetat din viață

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: Fotomodelul care a purtat pe plajă un bikini minuscul auriu și a întors toate privirile. Dorina a pozat fără inhibiții| FOTO- stirileprotv.ro

Jurnalistul își iubea profesia și se bucura de o carieră de 30 ani în lumea presei. Astăzi, familia, prietenii și colegii de breaslă au fost șocați să afle teribila veste, iar pe rețelele de socializare au apărut numeroase mesaje sfâșietoare. Toți cei care l-au cunoscut și apreciat de-a lungul timpului nu pot să accepte vestea că Gelu Chelu a trecut în neființă.

Citește și: Când va fi înmormântat Mihnea Vasiliu!? Cine va avea grijă ca fostul director să fie condus pe ultimul drum așa cum a merită

„Nu îmi vine să cred că scriu asta acum! Mi se pare ireal, Gelutzule Gelu Gheorghe Chelu! Am un mare gol în stomac exact ca în ziua în care s-a intamplat cu tata! De dimineață m-a durut capul toată ziua! Dumnezeu te-a primit la El și o să faci cele mai frumoase interviuri acolo! O să vizitezi Disneyland-ul din Ceruri și o să te mai uiți din când în când la noi, muritorii! Gelutzule, nu vrei să știi cât de rău îmi pare și cât am sperat să te mai văd, să te aud! Am tot verificat telefonul în perioada asta cât ai fost în spital! Îmi lipsesc mesajele și telefoanele tale, chiar dacă ne mai bălăcăream din când în când.

Citeste si: „De multe ori uit în ce punct am ajuns din viață și de unde am plecat și, mai am câte un moment, seara când ajung acasă.” Ramona Olaru își ajută părinții de fiecare dată când aceștia au nevoie- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Imagini din noaptea crimei de la Mangalia, surprinse de camerele de supraveghere. Ce a făcut Loredana după ce a abandonat cadavrul Alinei Ciobanu?- stirilekanald.ro

Citeste si: Temperatura apei Mării Negre în august și septembrie 2023- radioimpuls.ro

Citește și: Filmul morții lui Mihnea Vasiliu! Ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca fostul director al Ringier România să intre în hotelul în care și-a dat ultima suflare: „A căzut din picioare. Nu era cazat şi nu avea rezervare”

Doamne, câtă treabă aveam! Refuz să cred că ai plecat așa, că nu o să fim împreună săptămâna viitoare la Vâlcea, așa cum am plănuit, că nu o să mai vii să mă iei cu taxiul de acasă să mergem împreună la evenimente… Nu mai am cuvinte! Lumea mondenă și presa mondenă vor fi foarte triste fără tine, Gelule! Te iubește multa lume, să știi! Sper să îți găsești liniștea, să găsești pizza bună acolo unde ești, torturi și Pepsi și tot ce îți place! Dumnezeu să te aibă in paza lui! O să ne lipsești tare, Gelutzule! Te iubim!”, este mesajul emoționant postat de Daniela Popa, colega sa de breaslă.