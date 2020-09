Mircea Pascu

In articol:

Doliu în lumea fotbalului! Mircea Pascu, fostul președinte al Federației Române de Fotbal, s-a stins din viață miercuri, 16 septembrie. Bărbatul a murit la vârsta de 85 de ani, la spitalul Victor Babeș, din București.

Citeste si: Anna Lesko, atac dur la adresa Andreei Bălan! Cântăreața i-a luat apărarea lui George Burcea: "Nu-ți speli rufele în afara casei"

Citeste si: O cântăreață celebră din România, gravidă pentru a doua oară. După ce și-a ascuns sarcina câteva luni, vedeta a făcut anunțul cel mare. Prima poză cu burtica de graviduță. „Sarcina te face și mai frumoasă”

Citeste si: Klaus Iohannis a decis acum! O lege deosebit de importantă, retrimisă în Parlament de urgență! - evz.ro

Citeste si: Botezat de un președinte, abandonat de mamă în orfelinat și crescut într-un lagăr de concentrare. Povestea incredibilă de viață a lui Ioan. „Eram legat de lanțuri. Mâncam grâu de porci”

A murit Mircea Pascu

Mircea Pascu suferea de diabet, iar cauza decesului ar fi fost embolia pulmonară. În ultimele zile din viață, fostul președinte FRF a fost internat în spital. Fotbalul nu a fost singurul sport cu care Mircea a cochetat de-a lungul timpului. El a mai practicat a practicat tenis, volei, baschet și rugby.

“Mi-a plăcut de mic fotbalul, am ajuns la Petroșani, la 10 ani, împreună cu băiatul fostului internațional Cibi Braun. «Hai, mă, cu mine la fotbal!», m-a îndemnat Braun junior. M-am dus și pentru că la echipa mare a Jiului era antrenor Cibi. Eram cam firav, dar alergam și dădeam bine în minge, i-a plăcut antrenorului de mine. Din păcate, pe teren mic zburdam, dar pe teren mare era altceva, așa că am trecut la alt sport”, povestea, pentru Libertatea, anul trecut, Mircea Pascu.

Fostul președinte al Federației Române de Fotbal

De asemenea, Mircea Pascu a jucat pentru echipa din Petroșani în campionatul României.

“De la fotbal am trecut la tenis. Am jucat în echipa din Petroșani în campionatul României, apoi am fost antrenor, dar și consilier al Federației Române de Tenis. Ca antrenor am categoria I în «sportul alb», iar tenisul a fost la facultate specializarea mea de bază”, declara Pascu în 2019.