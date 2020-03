Rugbyst-ul Antonio Melinte a murit la doar 23 de ani

Vestea tristă i-a șocat pe colegii și familia lui Antonio Melinte. Rugbyst-ul de la CS Dinamo București a făcut un infarct, miercuri, 25 martie, iar medicii nu au mai putut face nimic să-l salveze.

Vestea morții lui Antonio Melinte i-a șocat pe prietenii săi, iar pe pagina sa de Facebook au apărut sute de mesaje de adio de la prietenii săi.

Moartea rugbyst-ului i-a șocat pe cei dragi

„Drum lin prieten drag! Amintirea ta vreau sa o păstrez ca atunci când ne-am văzut pentru prima oară și niciunul din noi nu știa ca vei pleca așa devreme! Îmi vei lipsi! Odihnește-te in pace!”, a scris o prietenă pe rețelele de socializare.

"Dumnezeu sa te ierte om bun! Nu era momentul tau..", "Încă nu îmi vine sa cred.. Dumnezeu sa te ierte și sa aiba grija de sufletul tău Meli!", "Drum lin, in sus spre cer! Dumnezeu sa te odihneasca si sa te aiba in paza suflet bun", "Acum o lună râdeam împreună iar azi aflu că nu mai ești printre noi! O să-mi lipsească toate momentele frumoase si toate tâmpeniile pe care le-am facut impreuna! Am rămas doar cu amintirile... Odihneste-te in pace frate drag! Ne-ai părăsit mult prea repede!", a fost mesajul unui alt apropiat al lui Antonio Melinte.

Antonio Melinte s-a născut la 12 octombrie 1997, în București. El a jucat rugby la Dinamo, pe postul de pilier, părăsind echipa bucureșteană în martie 2018. În 2017, el a făcut parte și din lotul național de tineret U20, fiind selecționat pe postul de taloner, potrivit Click.ro.