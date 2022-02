Doliu în lumea teatrului! Mihai Perșa a murit, după ce s-a luptat mai mulți ani cu o maladie cumplită. Fuego a încercat să-l ajute pe actor

In articol:

Este doliu în lumea teatrului românesc, după ce Mihai Perșa s-a stins din viață. Actorul suferea de ani buni de o maladie cumplită, mai precis cancer la gât.

Fuego și Luminița Anghel, doi dintre artiștii care îi săriseră în ajutor

Acesta s-a stins din viață duminică, 6 februarie, la vârsta de 75 de ani. De-a lungul timpului, de când aflase că este bolnav, mai mulți artiști cu suflet mare l-au ajutat pe actor cu bani pentru a face tratamentele necesare.

Mihai Perșa suferea de mai mult timp de cancer la gât, iar doi dintre artiștii care i-au sărit în ajutor actorului pentru a-l ajuta cu banii pentru tratamente au fost chiar Fuego și Luminița Anghel. Cântărețul a publicat în urmă cu mai mult timp pe pagina unde strânge donații pentru a ajuta alte persoane că Mihai Perșa are nevoie de bani pentru a continua tratamentul.

La momentul respectiv, Fuego reușise să vândă câteva tablouri, iar banii strânși i-a donat actorului pentru a putea continua schema de tratament recomandată de medici pentru a se vindeca de cumplitul cancer la gât cu care se lupta de mai mulți ani.

„Mihai Perșa este actor! Așa-i place să se recomande atunci când ajunge la capitolul profesie. O meserie de aur care i-a adus fericiri și care l-a făcut să trăiască pe deplin. Comic, plin de umor, el are o carieră impresionantă, jucând mult timp la Naționalul bucureștean, având roluri în teatru și film, făcând mai bine de 30 de ani turnee internaționale. ntre timp, viața a fost dură cu el, și dincolo de problemele financiare, Mihai Perșa are cancer la gât. Cumva, luminile din fața publicului au ajuns acum să-i frângă zâmbetul și să-l facă să râdă mai puțin. Aici a intervenit proiectul ART BY FUEGO-ARTĂ PENTRU SUFLET, care a fost alături de el, sprijinindu-l financiar pentru continuarea tratamentului", se arată pe pagina lui Fuego, care din tablourile pictate și vândute a sprijinit mulți artiști.

De asemenea, în anul 2016, Luminița Anghel a dorit și ea, la rândul său, să sară în ajutorul lui Mihai Perșa, așa că a organizat o strângere de fonduri pentru Make, așa cum era el poreclit: „Make Perșa, actorul care ridica sălile in picioare... un actor pensionar, care are mare nevoie de ajutorul nostru, cât de mic ar fi el".

Mihai Perșa a avut mai multe roluri în teatru, dar și în filme

Regretatul actor a urmat cursurile Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică I.L. Caragiale, Bucureşti, promoţia 1971, la clasa profesorului Constantin Moruzan. Mihai Perșa a avut mai multe roluri în filme, printre care ”Șantaj”, ”Artista, dolarii și ardelenii” sau ”Racolarea”.

Totodată, trupul neînsuflețit al actorului va fi depus astăzi, 7 februarie, la ora 13.00, la Capela Bisericii Sfântul Pantelimon. Slujba de înmormântare va avea loc miercuri, 9 februarie, ora 10.00 la Biserica Sfântul Pantelimon și va fi înhumat în Cimitirul Domnești Ghencea 2, la ora 11.00.