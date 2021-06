Doliu în muzica populară! Adrian Bâc a murit la o vârstă fragedă: ”Ai fost și vei rămâne o voce deosebită!”

Artistul de muzică populară, Adrian Bâc a decedat [Sursa foto: Facebook] 14:21, iun 23, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

Adrian Bâc s-a stins din viață la numai 24 de ani. Artistul, cunoscut în special în zona Aradului a murit în urma unei operații, fiind diagnosticat cu o boală nemiloasă.

Moartea tânărului cântăreț de muzică populară i-a îndoliat pe apropiații și admiratorii artistului deopotrivă.

“ Ai fost și vei rămâne o voce deosebită, caldă și plăcută! Cea mai dragă voce a sufletului meu! Îmi pare atât de rău! Dumnezeu să îl aibă în paza sa veșnică, de-a dreapta Sa pentru totdeauna! Îngerii să vegheze drumul tău lin către Dumnezeu. Sincere condoleanțe! ”

„ Nu îmi vine să cred că am ajuns ziua în care să ne luăm adio de la tine… prea trist, prea repede… viața asta e prea scurtă… din păcate prea scurtă pentru tine.. am făcut primii pași pe marile scene, împreună.. și mă bucur din suflet că am avut un coleg atât de talentat.. mi-aș fi dorit să ne mai întâlnim, dar Dumnezeu are un plan cu fiecare, din păcate planul lui cu tine s-a încheiat aici și pentru că te-a iubit atât de mult, te-a luat la El ca să îți continui cântecul alături de îngeri !” au fost doar câteva dintre cuvintele de regret pe care cei care îl îndrăgeau pe Adrian Bâc le-au postat pe pagina lui de Facebook.

Diagnosticat la o vârstă fragedă cu cancer la stomac, Adrian Bâc și-a continuat activitatea artistică și îi plăcea nespus să cânte. Adrian Bâc a absolvit Liceul de Arte Plastice „Sabin Drăgoi”. Pasiunea pentru muzică a existat întotdeauna și a ales să facă o carieră din asta. Artistul a continuat cu Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune, din cadrul Universității Aurel Vlaicu din Arad. Din păcate, soarta i-a pregătit un alt drum tânărului artist.

În anul 2010, Adrian Bâc a participat la festivalul "Mugur de Tezaur", unde a primit nenumărate aprecieri și laude pentru prestația sa.

Moartea lui, prea devreme și prea nedreaptă

Adrian Bâc a ajuns la camera de gardă a Spitalului Județean din Arad, în cursul nopții dinspre luni spre marți. Tensiunea artistului era extrem de mică, iar medicii i-au pus diagnosticul cu ocluzie intestinală depășită. Adrian Bâc se afla în infarct mezenteric, așa că a trebuit să fie operat de urgență.

Din păcate, cântărețul a decedat la scurt timp după ce a ieșit din intervenția chirurgicală.

O rudă a tânărului cântăreț de muzică populară acuză medicii de la Spitalul de Urgență din Arad că au întârziat stabilirea diagnosticului.

” S-a prezentat la unitatea medicală unde i s-a pus diagnosticul ocluzie intestinală. Ceva s-a întâmplat sau au găsit ceva la care nu se așteptau, au sunat chirurgii din Cluj, chirurgi care le-au spus că au greșit (…) că pot aprinde lumânarea (asta e de la mine). Au refuzat părinților dreptul de a-și vedea fiul timp de 4 ore după deces. 4!!!!! ” a scris ruda artistului pe Facebook.