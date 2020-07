Doliu pe Broadway! Actorul Nick Cordero a murit de coronavirus

In articol:

Nick Cordero a murit dumincă, 5 iulie, în Los Angeles, după o lungă bătălie cu virusul care face victime la nivel mondial.

Actorul a murit după 91 de zile de spitalizare, din cauza unor complicații survenite în urma infecției cu coronavirus.

Citeste si: Şefa sindicatului prostituatelor din Amsterdam, o româncă de 27 de ani: „Ne-am descurcat deja cu boli mai mari decât corona”

În tot acest tim în care Nick Cordero a stat în spital, soția lui, Amanda Kloots a ținut la curent opinia piblică cu privire la starea de sănptate a actorului. Tot ea a fost cea care a dat vestea tragică a morții actorului.

„Dumnezeu mai are un înger”, a scris Amanda pe Instagram, alături de o fotografie cu soțul ei.

Citeste si: 10 ani de la moartea Mădălinei Manole! Scrisoarea emoționantă a prietenului artistei: ”Dacă citești asta, dă-mi un semn”

„Iubitul meu soț a murit în această dimineață. A părăsit lumea înconjurat de familia care l-a iubit și care s-a rugat pentru el. Sunt dezamăgită și doare. Inima mea este frântă și nu-mi pot imagina viața fără el. Nick era o lumină atât de strălucitoare.

Doliu pe Broadway! Actorul Nick Cordero a murit la 41 de ani! Cine a fost Nick Cordero

, a mai spus soția lui Nick Cordero, potrvit The Sun.

Născut în Canada, s-a mutat la New York și a urmat o carieră în teatru. În 2014, Nick Cordero a fost nominalizat la premiile Tonny pentru rolul din musicalul „Bullets Over Broadway”. Pentru acest rol a primit premiul „World Theater and Outer Critics Circle Award”.

Citeste si: Marele compozitor italian Ennio Morricone a murit

El a mai jucat în piesa de teatru „Waitress” și în musicalul „A Bronx Tale”. De asemenea, a apărut și pe micul ecran în mai multe episoade din „Blue Bloods”, „Law & Order: Special Victims Unit” și „Lilyhammer”.

El a fost internat din luna martie, la Los Angeles. În aceste trei luni, Cordero a avut mai multe momente când starea lui s-a înrăutățit, iar în luna aprilie i-a fost amputat piciorul din cauza unei complicații.

Timp de mai multe săptămâni a stat în comă, iar în luna mai s-a trezit, aflându-se însă într-o stare precară. „Chiar și când închide ochii obosește. Medicii așteaptă să-și recapete puterile”, spunea soția lui atunci.