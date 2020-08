Lucian Oprea, cunoscutul jurnalist sportiv

"Din nefericire, o veste ingrozitor de tristă! Lucian Oprea, ziarist de exceptie, bun prieten de aproape o viata, a plecat din aceasta lume! Inmormatarea va avea loc maine, 1.09, la Cimitirul Straulesti 2, de la ora 12. Dumnezeu sa-l odihneasca! Condoleante familiei indoliate!", a fost mesajul care a șocat mass-media, postat de Cristina Vladu, apropiată a familiei lui Lucian Oprea și colegă de breaslă.

Lucian Oprea s-a lansat și în lumea bloggerilor, cu site-ul oprealuciansport.com cu care în anul 2017 a fost premiat de Asociația Presei Sportive Române.

"Nu numai că mă onorează, dar mă și bucură din plin, pentru că, după cum se vede, am crezut si, evident, cred în modificările esențiale pe care profesia noastră trebuie să le urmeze”, nota Lucian Oprea pe blog-ul său. Oprea a continuat: „am încercat sa fiu cât se poate de obiectiv în subiectivitatea obligatorie a unui om care a trăit cele mai frumoase momente ale sportului românesc, probabil irepetabile (la ‘sporturi’, începând cu JO din 1976, de la Nadia, la fotbal am prins din plin 1983, 1986 și ce a urmat după 1990), facând, totodată, o expunere de motive. Adică, vorba aia, ce mi-a venit cu blogul ăsta. La exact o lună de la ieșirea la pensie, în septembrie 2015, dupa 45 de ani și 11 zile de muncă, în vreo 15 mass-media, plus vreo 40-50 în colaborare, inclusiv în Japonia, Elveția, Franța, Bulgaria, Italia, SUA, am creat acest blog", povestea chiar Lucian Oprea.

Citeste si: Hotărâre dură luată de vecini. De la 1 septembrie, Ungaria își închide granițele! - evz.ro

Citeste si: Decizia neașteptată luată de Bianca Comănici după despărțirea de Livian! Unde a plecat fosta concurentă de la Puterea Dragostei?

Citeste si: Andreea Esca a postat cea mai intimă poză cu ocazia zilei de naștere a fiicei Alexia Eram. Poza este însoțită și de un mesaj extrem de emoționant

Citeste si: Un cântăreț mult-îndrăgit a fost părăsit chiar înainte să meargă în fața altarului! Povestea bărbatului este cu adevărat tristă

Urmăritorii lui Lucian Oprea sunt complet șocați de această veste, mai ales pentru că tocmai în urmă cu 2 zile a făcut o postare pe Facebook, iar totul prea în regulă.

„Nu-mi vine să cred... viața parcă-i un bliț... ieri postase... Dumnezeu să-l odihnească în pace și liniște deplină... Condoleanțe familiei ”, a fost mesajul unui prieten virtual al lui Lucian Oprea, lăsat la ultima postare a jurnalistului.