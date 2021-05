Doliu uriaș în lumea muzicii! A murit cântărețul englez Nick Kamen, preferatul Madonnei

In articol:

Este doliu în lumea muzicii. Nick Kamen, pe numele său real Ivor Neville Kamen, a murit marți noaptea la vârsta de 59 de ani. Cântărețul a dus și a pierdut o luptă lungă cu boala. El a devenit celebru în urma unei reclame pentru un brand celebru de pantaloni, în anul 1985.

Imaginile au dus la creșterea vânzărilor, iar Nick Kamen a devenit un simbol pentru modul cum arăta. Reclama i-a atras atenția și celebrei cântărețe Madonna, care i-a propus să înregistreze una dintre piesele ei rămase în afara albumului "True Blue".

Nick Kamen a ajuns pe locul 5 în topul muzical din Marea Britanie după ce a scos piesa "Each Time You Break My Heart", compusă de Madonna. Cea mai cunoscută piesă a artistului este "I Promised Myself", care a ajuns pe primul loc în țări precum Austria și Suedia, în anul 1990.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Madonna (@madonna)

Vestea morții lui Nick Kamen, un șoc în lumea muzicii

Printre persoanele care și-au arătat condoleanțele se află și Madonna, cea care l-a făcut celebru în industria muzicală.

Celebra cântăreață a transmis un mesaj emoționant pe pagina sa de Instagram, alături de o poză cu cei doi.

Citeste si: Andreea Marin, despre mariajul cu Ștefan Bănică Jr.: „Nu exista nicio atracție pentru mine”- bzi.ro

„Inima mi se frânge știind că ai dispărut. Ai fost întotdeauna un om atât de bun, dulce și ai suferit prea mult. Sper că ești mai fericit oriunde te-ai afla, Nick Kamen”, este mesajul postat de Madonna pe rețeaua de socializare.

Citeste si: Doliu în lumea muzicii! Rapperul DMX a murit la vârsta de 50 de ani

Prietenul și colegul său de breaslă, Boy George, i-a adus un omagiu lui Kamen, descriindu-l drept „cel mai frumos și mai dulce om”.

John Taylor, basistul trupei britanice Duran Duran, a postat un mesaj sfâșietor pe contul său de Twitter: „Atât de trist să auzim de moartea lui Nick Kamen. Unul dintre cei mai frumoși și mai blânzi bărbați pe care i-am cunoscut vreodată. A fost un prieten iubit pentru fiica mea și pentru mama ei. Cu toții o să îi simțim lipsa. RIP Nick”.