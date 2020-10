Donald Trump conferinta [Sursa foto: Facebook]

Președintele american Donald Trump a fost externat, după doar trei zile petrecute în spital, și s-a întors la Casa Albă. În balconul reședintei sale, Trump și-a scos masca, pentru ca fotoreporterii și cameramanii să aibă imagini bune cu el. A pus masca în buzunar și așa a intrat în clădire, deși, oficial, încă este bolnav de COVID-19.

De asemenea,potrivit presei de peste Ocean, Donald Trump va rămâne la reședința sa cât timp este tratat pentru virus, dar nu în aripa de Vest, unde se află birourile prezidențiale. (citește și: O infirmieră fura testele COVID-19 din spital și le vindea contra cost! Ea le falsifica și rezultatele pacienților)

Trump: “Nu vă temeți de virus”

La câteva ore după revenirea la Casa Albă, Trump a transmis un mesaj în care le recomandă americanilor să nu se teamă de virus și să iasă din case.

“Am învăţat atât de multe despre coronavirus. Şi un lucru e sigur: nu-l lăsaţi să vă domine! Nu vă temeţi de el! Îl veţi învinge. Avem cele mai bune echipamente medicale, avem cele mai bune medicamente, toate dezvoltate recent, şi îl veţi învinge. Am mers la spital şi nu mă simţeam prea bine. Apoi, acum două zile puteam să şi plec. Acum două zile mă simţeam grozav, mai bine decât m-am simţit după multă vreme. Am mai spus-o, mai bine ca acum 20 de ani”, a declarat Donald Trump.

“Ne întoarcem la treabă. Eu voi fi în faţă. Ca lider al vostru trebuia s-o fac. Ştiam că există acest pericol, dar a trebuit s-o fac. Există un risc, un pericol, dar asta este OK. Acum mă simt mai bine. Poate sunt imun, nu ştiu. Dar nu-l lăsaţi să vă domine vieţile. Ieşiţi! Aveţi grijă! Avem cele mai bune medicamente din lume”, a mai spus liderul american.

În plus, imaginile cu sosirea președintelui la Casa Albă au fost intens dezbătute pe rețelele de socializare, mulți atrăgând atenția că Trump încă are vizibil probleme de respirație. Un utilizator pe Twitter a scris: ”Ce văd eu ca asistent de Terapie Intensivă? Văd un om care își folosește mușchii corpului pentru a trage aer în piept”