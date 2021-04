Dorian Popa a ajuns de urgență pe mâna medicilor! Ce a pățit artistul: „Am două lucruri pe piept”

In articol:

Dorian Popa este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din showbiz-ul românesc. Totodată, artistul este foarte urmărit în mediul online, iar acest fapt se datorează faptului că îi ține la curent pe fani cu toate activitățile din viața de zi cu zi. De asemenea, cunoscutul cântăreț reușește mereu să se mențină printre cei mai apreciați influenceri de la noi.

Recent, Dorian Popa le-a dezvăluit fanilor pe contul său de YouTube că se confruntă cu o problemă de sănătate. Vedeta a ajuns de urgență pe mâinile medicilor. În urma unor anaize, artistul a primit un verdict neașteptat. Mai exact, Dorian Popa avea două chisturi pe piept. Potrivit spuselor sale, cântărețul a crezut la început că sunt puncte de grăsime.

„Am două lucruri pe piept. Le-am anihilat, dar nu am reușit să rezolv situația, dar domnul doctor face magie. Ce sunt oare? Domnul doctor spune că pot apărea și de la firul de păr pentru că eu mă epilez cu lama, în niciun caz de la bătrânețe, așa cum am zis eu”.

Citeste si: Laurette, reacţie fabuloasă după ce Marian Tătic i-a făcut public „tariful”- bzi.ro

Dorian Popa a avut două chisturi pe piept[Sursa foto: Instagram]

Dorian Popa: „Totul a început de la obsesia mea”

După ce i-au fost îndepărate cele două chisturi cu laserul, Dorian Popa a oferit noi detalii despre starea sa de sănătate, spunând că totul a început de la obsesia lui de a fi mereu epilat.

Citeste si: Dorian Popa, motivul real pentru care nu face un copil! Artistul demontează zvonurile potrivit cărora ar fi impotent: „S-a spus că nu fac copii pentru că iau steroizi”

„Gata, fratele este complet vindecat, am rămas puțin ciupit și am și un plasture. Nu sunt puncte de grăsime cum credeam eu, înțeleg că sunt mici chisturi care se formează din cauza firelor de păr care nu reușesc să străpungă pielea și atunci se cicatrizează, motiv pentru care se formează aceste chisturi. Eu nu vă mint, ăsta sunt. Mă bucur că am făcut și asta că nu mă simțeam bine în pielea mea că știam că am chestii de corectat, plus că nu e bine să le expun la soare”.