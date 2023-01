Dorian Popa a apelat la o altă intervenție estetică: ”Sunt deja la a treia” Ce și-a făcut de această dată artistul

In articol:

Dorian Popa face parte din categoria vedetelor care nu ezită să împărtășească totul cu fanii, asumându-și orice schimbare sau orice decizie.

Astfel că noul început de an l-a prins pe artist în cabinetul medicului estetician, loc de care nu este deloc străin.

Dorian Popa și-a făcut un nou implant de păr

De fiecare dată a recunoscut micile îmbunătățiri pe care și le-a făcut la nivelul feței sau corpului, lucru pe care l-a confirmat și acum.

După ce și-a anunțat fanii din online că a ajuns pentru a treia oară pe mâna medicului, pentru a avea o podoabă capilară perfectă, la scurt timp de la intervenție, logodnicul lui Babs a oferit și primul interviu.

După intervenție, artistul spune că se simte excelent, urmând cu strictețe sfaturile primite de la medic.

Astfel că acum este sub tratament medicamentos, urmând să ajungă la un prim control în doar câteva zile.

Însă, fără vreo teamă, Dorian Popa spune că deja știe că rezultatul final va fi unul fabulos, căci nu este la prima procedură de acest fel, dar și pentru că s-a lăsat pe mâna unui specialist.

„3-4 zile sunt și pe medicamentație cu antibiotic, este normal, pentru a evita orice formă de infecție, după care, la 10 zile merg la control la domnul doctor. Va spun eu că știu deja, sunt la a treia, fraților, la 10 zile deja nici nu îți mai dai seama că ai implant, începe să crească și părul, cad cojițele, e foarte important ca aceste cojite să fie extrem de hidratate, în primele zile. Oamenii trebuie să înțeleagă că trebuie să dea cu sprayul ăsta, e sfânt.”, a spus Dorian Popa, conform Click.

Cât despre alte intervenții, întrebat dacă mai are în plan vreo schimbare, cântărețul spune că deocamdată este mulțumit de felul în care arată.

Însă, dacă vreodată ceva îl va face să se simtă complexat, cu siguranță, va apela la medicul estetician. Cert este că nu a luat în calcul, deși s-au făcut multe comentarii pe seama nasului său, să recurgă la o altă rinoplastie.

A făcut o operație de nevoie, dar spune că o micșorare a nasului nu crede că îl va avantaja, având în vedere că este un bărbat cu un corp foarte bine lucrat la sală.

„E mult spus că mă pregătesc alte artificii estetice! Majoritatea artificiilor estetice le fac la mine în sală și cred că sunt îndeajuns dar e un lucru știut și am declarat-o și o să o spun de fiecare dată, că atunci când voi putea să îmi corijez un complex de așa natură încât să nu devin nici penibil, o voi face. Am spus că nu o să-mi operez niciodată nasul pentru că nu e vorba că așa sunt eu și că, vai de mine, mă reprezintă, dar sunt bărbat și e posibil ca să arăt disproporționat cu un nas mai mititel pentru că eu sunt un tip masiv. Alte drame nu am legate de o potențială rinoplastie, dar nu o să o fac niciodată, pentru că dacă nu o simt, nu o fac”, a mai declarat artistul.