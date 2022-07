Dorian Popa a renovat blocul în care deține o garsonieră, dar tot nu este pe placul vecinilor. Ce i-a reproșat acum un locatar: „Ăștia sunt oamenii”

In articol:

Dorian Popa este acum unul dintre cei mai de succes artiști de la noi. Pe lângă banii pe care-i face din muzică și vlog, cântărețul este acum și om de afaceri.

De când s-a mutat în Domnești, acolo unde deține o vilă ce se învârte după soare, garsoniera în care a locuit ani la rând a intrat în renovări.

Nu doar locuința, ci și întreaga scară de bloc, astfel încât totul să fie perfect pentru chiriașii săi. Și asta pentru că vedeta a decis să-și închirieze mica locuință în regim hotelier.

Dorian Popa nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor vecinilor săi

Însă, deși a transformat cu totul scara blocului în care se află imobilul despre care-i place să creadă că seamănă cu o navă spațială, pentru ca cei care închiriază garsonieră să aibă o imagine de ansamblu plăcută, Dorian Popa tot nu le-a intrat în grații vecinilor.

După ce a renovat scara blocului, dar și intrarea în clădire, vecinii au găsit, totuși, ceva să îi reproșeze, deși totul s-a făcut pe banii artistului.

Concret, unii dintre locatarii blocului i-au reproșat vedetei că nu s-a gândit să pună și un corp de iluminat la intrarea în bloc.

Uimit de reproșurile primite, celebrul artist s-a plâns și el în fața admiratorilor din online, apoi, în cadrul unei emisiuni TV, a dezbătut subiectul pe larg.

Artistul spune că, deși i se pare ireal comentariul vecinilor, mai ales că întreaga lucrare de renovare s-a făcut doar din banii lui, nu pune la suflet nimic.

Anii de celebritate l-au învățat să-și vadă de drumul lui, iar asta l-a făcut să aibă astăzi milioane de fani și cam tot atâția bani.

Pentru toate acestea, căci fără ele nu și-ar fi permis să renoveze blocul, Dorian Popa i se arată recunoscător lui Dumnezeu și spune că orice ar fi și oricum ar fi, românul tot român rămâne, adică veșnic nemulțumit și cu criticile la el pentru cel de lângă.

„Nu știi cum e cu românul? Aveam o oarecare obligație, probabil și ei au simțit acest lucru, pe care l-au și speculat. Este scara blocului în care eu am garsoniera, pe care eu acum o închiriez în regim hotelier. Nu mi-aș fi permis să îmi aștept clienții în starea deplorabilă în care se afla bloculețul nostru din sectorul 3, care tot își dorește să fie și el renovat de câțiva ani. Se pare că e ceva aproape imposibil de reușit... Am zis că dacă nu reabilitează cine trebuie, reabilitez eu. Am reabilitat scara și am avut un comentariu de genul: ”Dar nu puteai să pui și tu un iluminator acolo, sus?” Eu mă simt foarte bine, eu sunt fericit, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ceea ce am, îi mulțumesc lui Dumnezeu că pot să renovez o scară. În rest, ăștia sunt oamenii și așa or să fie toată viața.”, a declarat Dorian Popa, la un post TV.