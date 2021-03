Dorian Popa a spus motivul pentru care a început să facă vloguri: ”M-aș opri din filmări. Nu fac YouTube pentru...”

In articol:

Dorian Popa este unul dintre cei mai apreciați și vizionați artiști ai momentului, din România. Artistul se poate lăuda cu o carieră de succes pe care a dobândit-o de-a lungul timpului, dar și cu o armată de fani. Cântărețul este urmărit de 2,2 milioane de internauți pe pagina lui de Instagram, iar pe YouTube, canalul lui se bucură de un succes uriaș: aproape 2 milioane de abonați.

Pe lângă doza de energie pe care le-o dă oamenilor zi de zi prin vlogurile sale, Dorian are și foarte multe momente de sinceritate. La fel s-a întâmplat și în cadrul emisiunii Invitatul de 12, de la Radio Impuls, cu Cosmin Cernat.

Artistul a vorbit pe îndelete despre viața lui din mediul online. Adică, Dorian a explicat pas cu pas parcursul lui din viața de influencer pe internet.

Dorian a fost întrebat de către prezentatorul emisiunii dacă are momente când simte nevoia să ia o pauză. Acesta a recunoscut că nu face Youtube pentru bani.

” Dacă aș avea nevoie de mai mult timp pentru mine m-aș opri din filmări. Nu fac Youtube pentru bani și nu aș sfătui pe nimeni să facă asta pentru că s-ar putea să nu-ți iasă. Eu foarte mulți ani am visat să fac matinal. Îmi place să fac oamenii să-și pornească ziua mai bine””, a mărturisit celebrul artist.

Dorian Popa, despre urmăritorii lui din mediul online

” Îmi pot permite să nu postez 2, 3, 4, 5 zile. Dacă mă supără ceva sau mă deranjează atunci când nu postez, nu este că-mi scad veniturile, Doamne ferește! Este că-mi supăr oamenii. Pentru că eu i-am învățat pe oamenii mei, ”băi, în fiecare dimineață voi vă petreceți cafeluța cu mine”.

Eu foarte mulți ani am visat să fac matinal. Ce fac eu nu este matinal, dar postez dimineața, îmi place să fac oamenii să-și înceapă ziua mai bine. Consider că am destulă energie să împart cu foarte mulți oameni și consider că dacă Dumnezeu m-a înzestrat cu energia asta, nu m-a înzestrat s-o țin numai pentru mine, să fiu egoist și să nu împart nimic”, a mai povestit Dorian Popa.