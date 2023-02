Dorian Popa, apel la empatia oamenilor. Artistul a postat toate detaliile pe rețelele de socializare: „Este ușor bolnăvior”

In articol:

Dorian Popa este unul dintre cei mai urmăriți artiști. Artistul a devenit cunoscut pentru rolul principal dintr-un serial dedicate adolescenților care a avut foarte mult succes în urmă cu câțiva ani. Recent, artistul a postat pe rețelele de socializare un mesaj în care apelează la empatia și dragostea oamenilor.

Dorian Popa, strigăt de ajutor către fanii săi

Artistul Dorian Popa [Sursa foto: Facebook]

Dorian Popa este un adevărat iubitor de animale, lucru știut deja de toți cei ce îl urmăresc pe artist. El încearcă de fiecare dată să ajute cu ce poate micuțele vietăți pentru ca acestea să fie cât se poate de bine. Recent, vedeta a postat pe rețelele de socializare un mesaj în care apela la empatia și dragostea oamenilor pentru micuțele necuvântătoare. Cel pentru care artistul a făcut acest lucru este un Pomeranian care are probleme de sănătate.

Cântărețul și-a îndemnat fanii să doneze cât își permit pentru a-l face bine pe micuțul Jazz.

„Jazz este un mic Pomeranian care are nevoie de ajutorul nostru. Este ușor bolnăvior, dar asta nu înseamnă că nu se poate face bine. Dacă vreți să ajutați și simțiți să ajutați găsiți mai jos toate detaliile și tag mămicii lui care are nevoie de ajutorul vostru. Doamne ajută”, a declarat Dorian pe rețelele de socializare.

Dorian Popa, enervat la culme în urmă cu câteva săptămâni

În urmă cu câteva săptămâni, artistul Dorian Popa a postat pe contul său personal de Instagram un videoclip în care apare foarte revoltat de o întâmplare de care a avut parte într-un restaurant din Turda. În urma unei recomandări din partea unui prieten, solistul a decis să ia masa la un restaurant din apropiere. Din păcate, imediat cum acesta a intrat în incinta restaurantului a avut parte de un incident neplăcut. Ajuns la masă, în fața acestuia s-a prezentat o chelneriță care l-a informat pe solist că animalele de companie nu au voie în restaurant. Cum era de așteptat, artistul s-a ridicat și a părăsit localul.

„Băi, fraților, am început ziua asta atât de încântat, cât de frumos e pe la salină, pe aici prin Turda. Ne-a fost recomandat să mâncăm la(...) lângă salină. Bă, și nici n-am intrat bine că vine o doamnă care, e drept, după doar «Bună ziua»- nu vreau să mint, a zis «Bună ziua», dar atât- direct «La noi nu este voie cu animale înăuntru». Bă, fraților, nu îmi place să fac story-uri din astea, știți că nu vedeți la mine story-uri din astea, dar când aud de oameni cărora nu le plac animalele.... Și am spus în felul următor «La mulți ani, doamnă! La mulți ani, România» și am plecat, evident. Bă, ce suflet să ai să dai afară un animăluț din restaurant?! Chiar dacă e mic Cheluțu, și dacă era un câine mai mare, cum să-l dai afară?! România, trezește-te”, a povestit artistul.