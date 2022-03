Dorian Popa, dat afară cu poliția dintr-un hotel din Frankfurt: ”Cred că a contat că suntem români”. Cum a ajuns artistul într-o asemenea situație

In articol:

Dorian Popa străbate țara și lumea în lung și în lat. Fie că deplasările sunt în scop profesional, fie că doar bifează vreo escapadă, artistul a ajuns să cunoască și să își facă fani în întreaga lume.

Astfel că, recent, la cerere publicului, Dorian Popa s-a deplasat până în Germania, acolo unde spune că are o advărată comunitate de fani, care nu de puține ori i-au transmis că și-ar dori să îl întâlnească.

Dorian Popa a fost dat afară dintr-un hotel din Frankfurt

Cum dorința lor este poruncă pentru Dorian Popa, fiind acum cazat la un hotel din centrul orașului Frankfurt, Germania, acesta a pus la cale un plan.

Pentru a se întâlni cu aceștia și pentru a face o mică ședință foto cu ei, Dorian Popa și-a invitat fanii la recepția hotelului, gândindu-se că nu vor fi mai mulți de 15-20 de persoane.

Însă nu marea i-a fost mirarea să observe că numărul acestora era mult mai mare, sprea bucuria sa, fapt pentru care nu au fost primiți în recepția hotelului. Așa a ajuns artistul să se pozeze cu fanii lui într-un hol al locației.

Asta până la un moment dat când lucrurile au luat o altă întorsătură. Dacă la început respectul a fost reciproc, atât de partea artistului, cât și din partea personalului hotelului, ulterior, cei din urmă i-au făcut felul lui Dorian.

”A venit poliția la mine”

Fără să-l atenționeze, deranjați de întâlnirea artistului cu fanii, reprezentații unității de cazare au chemat poliția. Oamenii legii i-au transmis cântărețului că, la ordinul celor care dețin hotelul cu pricina, nu are voie să desfășoare o astfel de activitate în interior.

Înțelegător, Dorian Popa s-a resemnat și le-a promis celor care au venit să-l vadă că vor continua ședinșa foto în fața clădirii. Doar că și de aceasta dată a intervenit o problemă.

Conform polițistului, Dorian Popa avea voie să-și desfășoare întâlnirea doar la o distanță de 100 de metri față de intrarea în hotel.

”Tot făcând poze au tot venit oamenii de la recepție și se uitau și am zis că o să ne-o facă friptă. N-am stat cu mai mult de 20 de persoane și mai mult de 15-20 de minute la poze în hol, m-am bucurat că au putut face cei mititei poze. Facem poze, facem poze, până când, la un moment dat, ce crezi? Apare poliția! A venit poliția la mine, foarte drăguț un domn polițist însoțit de o doamnă polițist, dacă îmi amintesc bine. Vine domnul polițist și spune: Știți, nu are nicio legătură cu restricțiile, dar cei de la hotel spun că le blocați intrarea și că și-ar dori să ieșiți afară din hol. Eu voiam să ieșim în fața hotelului, la care domnul polițist spune că nu în fața hotelului, ci la 100 de metri distanță. Eu râdeam atunci, efectiv, erau părinți cu copii în brațe. Așa am mers cu polițistul la 100 de metri distanță de hotel”, a declarat artistul pe YouTube.

După cele întâmplate, supărat că atât el, cât și fanii lui au fost nevoiți să stea în frig, Dorian Popa s-a arătat foarte dezamăgit de atitudinea celor de la hotel, punând totul pe seama faptului că, subliniază el, a fost vorba despre un grup de români care desfășurau o astfel de activitate.

Mai mult decât atât, artistul a ținut să precizeze că, deși a scos din buzunar 140 de euro pe o noapte de cazare, locația din Frankfurt nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor sale, mai ales din punct de vedere social.

”Și așa am stat între doi zgârie nori, imaginați-vă ce curent este acolo. Așa am stat și am înghețat… ca românii, că eu tind să cred că a contat și chestia asta că suntem români, marginalizați. Am stat și am înghețat, am făcut poze până la ultimul. Trebuie să vă recunosc că mi s-a umplut paharul. M-a durut că ne-au dat afară ca pe câini, când eu am vorbit frumos cu toată lumea”, a mai adăugat Dorian Popa.