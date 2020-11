Dorian Popa, drama neștiută a vieții lui. De ce nu a mers la înmormântarea tatălui său

Dorian Popa [Sursa foto: Instagram]

In articol:

Dorian Popa este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din showbiz-ul românesc. Totodată, cântărețul este și foarte urmărit în mediul online, iar acest fapt se datorează faptului că îi ține la curent pe internauți cu toate activitățile din viața de zi cu zi. Deși îl vedem mereu cu zâmbetul de buze și foarte vesel, în spatele acelui zâmbet se ascunde și o mare dramă.

Domnul ”Hâtz” s-a confruntat încă din copilărie cu probleme de familie. Astfel, artistul a avut parte de multe greutăți de-a lungul timpului și a trăit o mare dramă, pe care nu mulți o cunosc. Pe vremea când era doar un copil, părinții lui au divorțat, iar acest lucru l-a afectat destul de mult.

Dorian Popa[Sursa foto: Instagram]

De ce nu a mers la înmormântarea tatălui său

Artistul a povestit faptul că tatăl lui a fost cel care a vrut să-l îndepărteze de mama lui. Tatăl lui i-a propus lui Dorian să-i cumpere o mașină, cu o singură condiție. Și anume, să nu mai vorbească deloc cu femeia care i-a dat viață. Atunci, Dorian a decis să rupă orice legătură cu tatăl lui și să-i înapoieze autoturismul.

”El nu ne mai ajuta, nu mai ținea cu familia, nu mai dădeai de el. Mai vorbeam oarecum. Mi-a zis dacă vreau să-mi dea o mașină. El voia să mă atragă de partea lui. El voia să nu mai vorbesc cu mama. Mi-a zis apoi că dacă nu îi aduc mașina înapoi o declară furată. I-am dus mașina înapoi și de atunci nu am mai vorbit. Nu am fost la înmormântarea tatălui meu. L-am iertat, dar am avut de muncă și nu am mers”, a declarat Dorian Popa, în urmă cu ceva timp.

Celebrul artist nu a avut deloc cuvinte de laudă la adresa tatălui său. Dorian a explicat faptul că acesta nu a ajutat cu nimic la creșterea lui și a fratelui său. ”Tata nu a vrut să colaboreze cu nimic la creșterea noastră, dar ne-am descurcat. S-a chinuit mama cu noi, dar a reușit. Mama e profesoară de canto, lucrează cu liceenii și de asta s-a descurcat cu noi. Mama ne mai trăgea de urechi, de păr, când vedea că sărim calul și a fost bine. O mai supăr și acum la 2-3 săptămâni. Sunt destul de amețit!”, a spus artistul, la Antena Stars.