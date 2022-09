Dorian Popa, măsură radicală după ce a plătit peste 8.000 de lei furnizorului de energie electrică: „Urmează vremuri grele” Cum are de gând artistul să-și micșoreze costurile facturilor

In articol:

Dorian Popa este unul dintre cei mai înstăriți artiști de la noi. Cântărețul face bani din muzică, proiecte de imagine, YouTube, dar și din imobiliare, căci s-a lansat în afaceri.

Câștigând zeci de mii de euro pe lună doar din partea artistică a vieții sale, mulți ar spune că Dorian Popa nu se uită la bani.

Adevărul este, însă, altul.

Citeste si: Dorian Popa a vorbit pentru prima dată despre motivul pentru care nu mai apare atât de des în spațiul public: „Din păcate...”

Dorian Popa, măsură radicală după ce a plătit pentru 8.000 de lei furnizorului de energie electrică [Sursa foto: Facebook ]

Citeste si: “Nu plângi, mergi!” Prințul Charles le-a interzis fiilor săi să arate emoție la înmormântarea Prințesei Diana- kfetele.ro

Citeste si: Diana, prințesă de Wales, ultimele cuvinte. Ce a spus Diana imediat după accident și ce a vorbit ultima dată cu fiii săi. Fiul sau regreta si acum ultima conversatie..- bzi.ro

Dorian Popa, îngrijorat de scumpirile la energie electrică

Scumpirile din ultima perioadă, mai ales cele regăsite în facturile de energie electrică și gaze naturale l-au pus pe gânduri pe artist, mai ales după ce a avut de plată suma de 8.400 de lei la curent.

Astfel, după o așa gaură în portofel, Dorian Popa a aruncat un ochi peste facturile mai vechi și a observat că prețul acestora s-a triplat în ultima perioadă.

Motiv pentru care trage un semnal de alarmă în online pentru toți cei care-l urmăresc, explicându-le să fie mai atenți la ce plătesc și la cât consumă.

"Toată lumea voia să știe ce părere am eu despre facturile la curent. Dacă vorbeam de ceva până în 50% sau de dublarea lor, să zic că mai înțelegeam, dar s-au triplat. Urmează vremuri grele, ăsta e doar începutul. Mi-am dat seama că ar trebui să fiu puțin mai atent, să nu mai fiu atât de delăsător și să nu mai plătesc tot ceea ce mi se bagă sub nas pentru motivul că muncesc și am bani. Am luat firul la despicat și am adunat toate informațiile.", a declarat Dorian Popa pe platforma de YouTube.

În consecință, pentru că știe că are o casă consumatoare de energie electrică, pentru viitor, Dorian Popa se gândește să facă o investiție deloc de neglijat, dar care să vină la pachet

cu un set mare de avantaje.

Citeste si: Dorian Popa a fost păgubit. Ce i s-a furat de pe mașină artistului: ”Furăciunea nu te duce departe în viață”

Vedeta spune că, în contextul scumpirilor, mai ales că urmează să se instaleze iarnă, cel mai bine pentru români este să găsească o cale de a fi independenți la capitolul utilități. Vremurile ce vor veni părând de pe acum unele destul de grele.

"Mi-am dat seama că este din ce în ce mai bine să mă îndrept către alegerea panourilor solare. Este important să devenim independenți pentru că treburile o iau razna. Acum să vedem ce surprize vom avea la gaze. Pentru că acolo o să fie iar cu semne de exclamare în momentul în care o să vină primele facturi după ce se răcește afară", a mai spus Dorian Popa.