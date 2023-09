Dorian Popa nu iese oricum la plimbare cu Cheluțu! Hâtzul a pus câteva mii de euro pe el și și-a scos „băiatul” la restaurant | EXCLUSIV

In articol:

Dorian Popa este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști de la noi din țară. Este și un influencer de succes și se știe deja că stă bine pe capital. Se mândrește cu o casă superbă, o iubită frumoasă și un câine pe care îl consideră fiul lui.

Dorian Popa, prețios când iese cu Cheluțu

Cheluțu e cel mai răsfățat câine. Când ai un stăpân ca Dorian Popa, nu ai de ce să îți faci griji pentru nimic. Confortul și alintul e asigurat la ordinea zilei. Paparazzi WOWbiz l-au surprins pe Dorian Popa împreună cu Cheluțu, coborând din bolidul de lux și intrând la un restaurant. Acesta s-a întâlnit cu câțiva prieteni și a rămas să ia masa, bineînțeles, împreună cu Cheluțu.

Nu am putut să nu observăm, valoarea lui Dorian Popa și aici nu vorbim doar despre prestanța lui ca persoană publică, ci hainele și accesoriile pe care le poartă. Din cap până în picioare, curgeau branduri, unele dintre cele mai mari. Nu lipsește de la gât nici lanțul de aur. Așadar, Dorian Popa se respectă și își respectă câinele, o ieșire în oraș la restaurant fiind total firească.

Dorian Popa, secretul succesului

Dorian Popa a reușit să își creeze un nume greu în media, iar mulți vor să îi știe secretul. Într-un interviu, artistul a spus clar ce trebuie să faci și să nu faci, pentru a-ți atinge obiectivul în viață.

„Trebuie să îți dorești ceva în viață. Totul pleacă din interiorul tău. Nu ai cum să faci ceva dacă tu nu îți dorești acel lucru. Cine crezi că o să vină să îți bage foc la inimă să faci: sală, bani, chestii... Vă zic eu...totul trebuie să vină din interior. Până la urmă să faci bani nu este un lucru rău, este rău să lași banii să te transforme în ceva, să faci rău altor oameni pentru bani să calci pe cadavre ca să îți atingi tu obiectivele, dar să faci bani legal, cinstit, nu este nimic rău. Nu am credite, urăsc creditele, sunt drama mamei mele, încă mai acopăr din creditele ei, pentru că nu mă lasă ea să le achit integral. Nu am nici măcar abonament la telefon. Eu sunt sărac, eu am cartelă. Nu cred că am fost de când muncesc într-o vacanță. Mie nu îmi plac vacanțele. Eu în vacanțe pierd bani”, a spus Dorian Popa, pentru Click.ro.

