Dorian Popa nu se uită la bani! Suma fabuloasă pe care a cheltuit-o vedeta în ultima perioadă: „Nu uitați că banii investiți se vor întoarce”

Dorian Popa este unul dintre influencerii din țara noastră care stau cel mai bine la capitolul finanțe. Vlogger-ul are mai multe afaceri care îi aduc profit, și nu pare că are de gând să se oprească aici.

Recent, acesta a investit o sumă fabuloasă în afacerea cu imobiliare.

Vedeta spune că nu regretă nimic, pentru că toții bani i-a investit cu cap.

Dorian Popa a cheltuit o sumă fabuloasă în ultima perioadă

Dorian Popa este unul dintre cei mai sinceri influenceri din țara noastră. Vedeta alege să păstreze multe lucruri personale doar pentru el, însă nu același lucru se poate spune despre afacerile sale.

Dorian nu se sfiește niciodată să le comunice urmăritorilor săi cum merg proiectele în care este implicat și cât de mult muncește pentru ca acestea să fie un real succes.

În ultimul an, vedeta s-a axat cel mai mult pe domeniul imobiliar, și nu are de gând să se oprească aici. Pasionat de ceea ce face, Dorian investește sume fabuloase pentru a construi și a finisa locuințele de lux pe care are de gând să le vândă.

Aceste lucruri nu se pot realiza fără o sumă importantă de bani, așa cum a mărturisit chiar artistul Acesta spune că în ultimul timp a cheltuit aproximativ 3 milioane de euro. Din aceștia, cea mai mare parte au fost investiți în afacerile sale, în timp ce 500 de mii de euro s-au dus pe plăcerile vedetei.

„Îmi este mai simplu să aproximez cu tot cu investițiile în afaceri. Dacă aș vorbi despre ultimii cinci ani, cheltuieli personale cât și afaceri, vă pot spune că am depășit cred că suma de 3 milioane de euro, pentru că obiectiv vorbind, față de ce am agonosit acum și am pe dreapta, cam atât am produs și am și cheltuit, cred că peste totuși înspre patru. Însă, nu uitați că banii investiți se vor întoarce cu profit și chiar și încasări, pentru că eu am plătit deja toate cheltuielile. Ce se va întoarce, se va întoarce către mine. Din acești aproape 4 milioane de euro cheltuiți în afaceri și cheltuieli personale, nu cred că am cheltuit, cu tot cu mașini, mai mult de 500.000 euro pentru mine”, a dezvăluit Dorian Popa în vlogul său.