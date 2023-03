Dorian Popa vrea să dea lovitura în imobiliare! Care este următorul său plan: „Trebuie să tatonăm”

In articol:

Dorian Popa a devenit cunoscut după ce a interpretat unul dintre personajele principale dintr-un cunoscut serial pentru adolescenți în urmă cu câțiva ani. De atunci, vedeta s-a bucurat de un real succes în lumea actoriei și a muzicii românești.

Recent, acesta s-a lansat și în afacerile imobiliare și a construit un cartier de case care par să îi aducă un venit destul de considerabil artistului. Însă, planurile lui nu se opresc aici, iar vlogger-ul are gânduri mari pentru anul 2023.

Dorian Popa, hotărât să construiască un cartier de blocuri

Se pare că Dorian Popa nu este talentat numai la actorie și muzică, acesta a dovedit întregii lumi că are și un minunat spirit de antreprenor după ce a construit un cartier de case care acum sunt la mare căutare.

Vedeta nu vrea să se oprească aici și intenționează ca în curând să mai construiască încă un cartier, dar de data aceasta de blocuri, pe care să îl numească Hâtz Residence.

Primul pas a fost deja făcut, mai exact găsirea unui teren potrivit pentru viitoarele clădiri.

Într-unul dintre videoclipurile sale de pe YouTube, Dorian Popa a sunat la un număr pe care l-a găsit pe un anunț în legătură cu vânzarea unui teren. Artistul a fost curios să vadă cât costă un m², iar răspunsul primit a fost unul care pare să îl încânte pe acesta.

„Am luat un număr de pe Prelungirea Ghencea, de la un teren de 10.000 mp. Sunt curios cât e m² și, dacă tot suntem în vlog, să aflăm și noi cu voi, și voi cu noi Alo, sărut mâna! Aveți numărul pe un anunț cu un teren de vânzare 10.000 m² pe Prelungirea Ghencea. Ce preț are m², evident, la toată suprafața. 2 milioane jumătate. Bine, mulțumesc! Trebuie să recunosc că ieri, când vorbeam în mașină de teren, am zis că e 230 m², deci am fost pe aproape. Eu zic că la ce se întâmplă în ziua de azi pe piață, dacă te duci cu 2 milioane deja discuți bine, unii dintre noi, mai afaceriști decât mine, ar spune chiar 1 milion jumătate. În fine, ne gândim, pe viitor și la un cartier de bloculețe Hâtz Residence, de ce nu? Așa trebuie să tatonăm, încă de când pare un vis irealizabil.”, a spus vedeta.

Ce planuri are Dorian Popa pentru 2023

Au trecut deja trei luni de când a început anul 2023, iar Dorian Popa a avut parte de evenimente atât plăcute, cât și mai puțin bune, de la achiziționarea unui bolid de lux, până la operația la picior pe care a suferit-o în urma unei căzături pe gheață.

Însă, cum acest an este abia la început, artistul este încrezător și a mărturisit că are planuri mari. Își dorește să construiască cât mai mult posibil, chiar dacă a fost sfătuit de foarte mulți agenți imobiliari să nu investească atât de mult, deoarece nu este o perioadă tocmai bună pentru investiții.

„Planul meu pentru 2023 este următorul încep să mă apropii de finalul căsuțelor, motiv pentru care văd că și interesul începe să fie mai crescut, interesul clienților, deși nu ne ascundem după deget. M-au sunat o groază de dezvoltatori imobiliari. Mi-au spus că este o perioadă proastă pentru imobiliare, din punct de vedere al vânzărilor”, a spus Dorian Popa, într-un videoclip postat pe Youtube.

