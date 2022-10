Dorința pe care Nosfe nu a mai reușit să o ducă la bun sfârșit. Plănuise să facă asta, dar acum totul s-a năruit: "Lucrurile au luat o altă întorsătură, din păcate"

In articol:

Nosfe s-a stins subit în dimineața zilei de 16 octombrie, în locuința sa din Balotești, după ce a suferit un infarct. Vestea morții celebrului rapper a reprezentat un șoc pentru familie, dar și pentru întreaga industrie muzicală.

Costi Ioniță este unul dintre artiștii care au stat de vorbă cu Nosfe înainte de tragedie. Iată ce planuri aveau împreună!

Costi Ioniță, despre Nosfe: "Ar fi urmat să colaborăm foarte curând, dar lucrurile au luat o altă întorsătură, din păcate"

Nosfe era un artist cu o carieră impresionantă. Avea la activ sute de piese compuse și plănuia să colaboreze cu soliști de renume din industrie, în viitorul apropiat. Din nefericire, soarta a fost una cruntă pentru el. Darius Vlad Crețan, pe numele lui real, s-a stins subit la doar 37 de ani, lăsând în urma lui o durere nemărginită.

Costi Ioniță, unul dintre producătorii cu care Nosfe ar fi trebuit să scoată o piesă, este încă șocat de cele întâmplate: "Era un băiat foarte bun și foarte talentat. Mi-a făcut o impresie foarte bună, atât cât am putut să discutăm. E adevărat, ar fi urmat să colaborăm foarte curând, la cel puțin o piesă, dar lucrurile au luat o altă întorsătură, din păcate. Mi-a făcut o impresie foarte bună, așa că am decis că s-ar fi putut plia pe orice stil. Tocmai de aceea am și fost amândoi tentați să colaborăm.(...) De acum însă, Dumnezeu să-l odihnească în pace!", a declarat Costi Ioniță, pentru playtech.ro.

Soția lui Nosfe, devastată de moartea artistului

Decesul lui Nosfe a cutremurat lumea muzicii, dar departe cel mai mare șoc l-a trăit soția lui, Mădălina Crețan, care i-a fost alături până la ultima suflare: "Nu se va mai naște în lumea asta alt suflet ca al tău… Te-au iubit atât de mulți oameni și n-ai înțeles o secundă ce om mare ai fost și ce suflete pustiite ai lăsat aici…", a scris soția lui Nosfe pe contul personal de Instagram, în dreptul unei fotografii cu regretatul artist.

