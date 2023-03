Doru Todoruț, nevoit să aleagă între carieră și iubită! Artistul a dezvăluit ce sacrificii a făcut pentru muzică: "Nunta mea era în octombrie, dar am decis să vin la București"

In articol:

Doru Todoruț a venit cu o serie de mărturii în premieră și a vorbit despre cariera, drumul pe care l-a urmat în plan profesional și mai ales cum l-a inspirat chiar mama să compună una dintre cele mai cunoscute piese.

În emisiunea "Duet cu Alexandra Ungureanu", Doru Todoruț a povestit cum a ales cariera în locul iubirii, dar și cum ar trebui să arate, în viziunea sa, femei care să îi fie jumătate. Artistul mărturisește că au existat întrebări cu privire la "ce s-ar fi întâmplat dacă", însă întotdeauna preferă să analizeze și să extragă ceea ce a fost mai bun de pe urma deciziei.

Doru Todoruț, la Duet cu Alexandra Ungureanu [Sursa foto: Captură YouTube]

Doru Todoruț, mărturii în premieră despre jumătatea lui

În vara anului trecut, Doru Todoruț a ajuns din nou în fața altarului, alături de o șatenă superbă. Cei doi aleg să își țină viața privată departe de lumina reflectoarelor, însă trăiesc din plin fiecare clipă.

Invitat la "Duet cu Alexandra Ungureanu", Doru Todoruț a vorbit despre lucrurile pe care și le dorește de la jumătatea lui și cum arată femeia perfectă în viziunea sa.

"Mama mea e scundă și energică, dar eu nu am căutat o persoană scundă și energică! Am zis mereu uite așa mi-ar plăcea să aibă de la mama, de la tata de la sora mea. Mi-am găsit, orice om își construiește acest puzzle al celuilalt, însă trebuie să îți pui întrebarea în timp ce construiești ceea ce aștepți de la persoana de lângă tine și de ce aștepți acel comportament. Dacă vine în completarea ta sau dacă este la fel ca tine și din acest motiv îl dorești?

Depinde cum ești și ce vrei de la viață sau apare o persoană total diferită de ceea ce ți-ai proiectat", a povestit Doru Todoruț, la Duet cu Alexandra Ungureanu.

Doru Todoruț, la Duet cu Alexandra Ungureanu [Sursa foto: Captură YouTube]

Doru Todoruț a renunțat la nuntă pentru cariera în București

În urmă cu mulți ani, Doru Todoruț a avut de luat o decizie extrem de importantă. Artistul s-a bucurat de locul I la un concurs de talente, însă în același timp ar fi trebuit să se și căsătorească. Odată ce a câștigat concursul, vedeta trebuia să vină la București, însă persoana iubită nu și-a dorit să-l însoțească în Capitală.

"Am avut cu siguranță. Am fost la un concurs de talente, de cântat, am câștigat locul întâi și atunci am avut de ales pentru că aveam o relație, trebuia să ne căsătorim. Concursul a fost în martie – mai – iunie și în octombrie era stabilită căsătoria.

Ea nu a vrut să vină în București și atunci am avut de ales. Am ales formația, am venit la București. Este interesant să îți pui întrebări legat de ce s-ar fi întâmplat dacă, dar e bine să extragi ce a fost mai bun din acea decizie. Ai decis, acela ai fost!", a mărturisit Doru Todoruț.

