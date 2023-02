Două femei, mamă și fiică, au pierit în timp ce organizau o petrecere surpriză. Chiar sărbătoritul a fost cel care a descoperit trupurile fără viață: „Mi se rupe inima”

In articol:

O tragedie greu de imaginat s-a petrecut în regiunea Kent, din Marea Britanie. Urma să vină ziua de naștere a lui Tyla Wanstall, patronul unei mici afaceri.

Bărbatul deține o rulotă în care prepară și vinde produse din carne, astfel că mama și sora sa au decis să aranjeze furgoneta pentru o petrecere surpriză.

Citește și: Georgian Constantin, criminalul român care a băgat spaima în englezi, a fost prins! Era dat în urmărire generală, după ce și-a ucis și incendiat fosta iubită

Citeste si: Motivul pentru care un tânăr de doar 26 de ani, perfect sănătos, a murit în brațele medicilor: „Nu știm ce s-a întâmplat”- kanald.ro

Citeste si: Cutremurul din Gorj a avut intensitate peste 7 în zona epicentrală și a fost urmat de 161 de replici- stirileprotv.ro

Cele două femei ar fi pierit după ce s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon

Mama și sora sărbătoritului au mers seara la furgonetă, când nu se mai vindeau burgeri acolo. Pentru că au vrut să decoreze frumos vehiculul, acestea au adus cu ele baloane.

La un moment dat însă, una dintre ele ar fi pornit generatorul pentru a se încălzi, moment în care au intrat în contact cu noxele emise de acesta.

Atfel, prima ipoteză a oamenilor legii este că cele două femeii au pierit din cauza intoxicării cu monoxid de carbon.

„Au împodobit dubița în interior cu baloane și alte decorațiuni, o surpriză de ziua mea, așa cum făcea mama mea acasă, în fiecare an. Nici măcar nu știam că se duc acolo azi noapte, dar probabil că ea a pornit generatorul pe benzină pentru a se încălzi, fără să-și dea seama de pericol. Am deschis ușa dubei și le-am văzut pe mama și pe sora mea, și pentru o clipă am crezut că au adormit. Am simțit mirosul de fum, dar nu mi-am dat seama imediat, Am văzut că erau amândouă moarte. Am sunat la poliție și la ambulanță, iar pompierii au fost cei care mi-au spus că este vorba probabil, de intoxicație cu monoxid de carbon. Mi se rupe inima când mă gândesc că și-au petrecut ultimele clipe încercând doar să îmi aducă un zâmbet pe față”, a declarat tânărul, pentru Daily Star.

Leah, mama sărbătoritului, mai avea doi copii, Ocean, în vârstă de 23 de ani și Sonny, care are doar 12 ani. Băieții au rămas acum orfani de mamă.

Bărbatul se pregătea de distracție, însă acum trebuie să își conducă mama și sora pe ultimul drum. [Sursa foto: Daily Star]

Citește și: O mamă a murit pe loc, după ce mașina în care se afla alături de cei doi copii a fost spulberată de tren, în Suceava! Micuții se află în stare gravă la spital