Tot saptamana viitoare va demara si productia unui tratament pentru diabetici care, pentru moment, este greu de gasit in farmaciile din toata tara.

Unul dintre medicamentele despre care vorbeste Tataru este Plaquenil, pe baza de hidroxiclorochina, substanta despre care se spune ca ar fi foarte eficienta impotriva infectiilor cu SARS-Cov-2.

Stocurile existente pana acum au fost directionate catre spitalele din toata Romania, dupa ce ministrul Sanatatii a facut un apel catre romani sa nu mai achizitioneze din farmacii acest medicament. Tot mai multe persoane aflasera de eficienta acestui tratament si incepusera sa il cumpere pe cont propriu. Nelu Tataru a avertizat ca administrarea trebuie facuta pe baza recomandarilor medicilor, pentru ca poate avea reactii adverse periculoase.

Incepand de saptamana viitoare, in Romania se va produce Plaquenil.

Medicamente pentru tratarea COVID-19, produse in Romania

"In acest moment s-au importat 500 de kilograme de materie prima si urmeaza sa producem peste 2 milioane de comprimate de Plaquenil de saptamana viitoare. S-a discutat si posibilitatea ca la Antibiotice Iasi sa se produca si alte medicamente care in aceste momente ne sunt necesare", a declarat Nelu Tataru intr-o emisiune TV.

"Substanta activa soseste maine sau poimaine pe Otopeni, a plecat un avion in Elvetia si din Elvetia soseste pe Otopeni in 2 zile. Dupa ce vine vom produce 3,5 milioane de comprimate pe care le vom avea intr-un stoc de sigurana la noi in fabrica.

Am discutat la Agentia Medicamentului si ne vom autoriza pe indelete, o sa facem si studii clinice pe centrul nostru de studii, adica studiu de bioechivalenta, si vom avea produsul inregistrat cu APP in Romania si in comunitatea europeana", a precizat Ioan Nani, directorul Antibiotice Iasi, pentru Mediafax.

Tot la Iasi ar urma sa inceapa si fabricarea unor medicamente pentru diabetici.

, a mai spus Nani.

Un alt medicament antiviral cu rezultate impotriva COVID-19, Remdesivir, va fi produs in Romania, de Terapia Cluj.