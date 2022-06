Dovada că Radu și Adelina de la "Puterea Dragostei" s-au împăcat. Cei doi s-au fotografiat împreună și au lăsat imaginile să vorbească de la sine

In articol:

Radu și Adelina, câștigătorii ultimului sezon "Puterea Dragostei", și-au mai dat o șansă. La scurt timp după ce au apărut împreună pe Tiktok, în cadrul unei sesiuni live, cei doi au confirmat împăcarea pe rețelele de socializare.

Adelina și Radu de la "Puterea Dragostei" formează din nou un cuplu

Adelina și Radu, câștigătorii sezonului 4 al show-ului matrimonial de la Kanal D, și-au luat fanii prin surprindere. Cei doi au decis să-și mai acorde o șansă, după câteva zile în care au stat despărțiți. Foștii concurenți de la "Puterea Dragostei" au postat o fotografie recentă pe rețelele de socializare, mai fericiți ca oricând, și au confirmat astfel împăcarea mult așteptată.

Adelina și Radu, câștigătorii ultimului sezon "Puterea Dragostei" [Sursa foto: Instagram]

Ce s-a întâmplat, de fapt, între Radu și Adelina?

La scurt timp după ce Radu a anunțat pe rețelele de socializare că a pus punct relației cu Adelina, tânăra a vorbit și despre motivul separării. În urmă cu câteva zile, fosta concurentă de la "Puterea Dragostei" a dezvăluit că ea și iubitul ei s-au confruntat cu anumite neînțelegeri în cuplu, căci au ajuns să își dorească lucruri total diferite: "Am niște priorități pe care le-am început de dinainte să fiu cu el, cum ar fi facultatea, pe care am neglijat-o în ultimul timp. Vine ultimul an, îmi doresc să termin, să profesez. Aș vrea să mă și angajez, mama mea e plecată, ar trebui să fiu și acasă. Facultatea mea e în Târgu Jiu, el locuiește în București. E puțin complicat. Eu când mergeam la școală, el venea cu mine și mă simțeam că îl târăsc după mine în toate treburile.

A fost greșeala mea, pentru că trebuiau gândite de la început, de când am plecat din emisiune, doar că atunci eram online, am crezut că așa rămâne. Știe foarte clar că trebuie să merg în fiecare zi la facultate(...). El vrea să meargă la București, eu vreau să stau aici până termin facultatea. Nu vreau să ne facem planuri. I-am spus, eu îmi doream același lucru pe care și-l dorea el, doar că nu mâine, poimâine. Problema cred că e că avem același caracter. Suntem încăpățânați, orgolioși. Vorbim, nu știm ce se va întâmpla (n. red. despre împăcare) O șansă există la orice lucru în viață, pot să zic (n. red. despre împăcare). Nu am plâns nici eu, nu a plâns nici el.", a povestit Adelina în urmă cu câteva zile, în mediul online.

