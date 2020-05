In articol:

Giani Kiriță e idol în Turcia, iar cel mai bine s-a simțit la echipa Bursaspor, cu care a devenit campion în 2010. Recent, Giani a postat o fotografie incredibilă, realizată pe străzile orașului Bursa, cu un gunoier ce purta un combinezon pe spatele căruia era imprimat numele lui Kiriță, dar și numărul 8, cu care Giani a jucat la Bursaspor. “O poză cât o mie de cuvinte. Respect, Bursaspor!”, a scris, emoționat, Giani. În 2010, Kirita a marturisit ca a fost coplesit de manifestarile de simpatie ale suporterilor echipei sale.

„Succesul a fost adus de mai mulţi factori. Jucătorii au crezut unii în ceilalţi. Nu am ratat nicio oportunitate. Toţi fotbaliştii din echipă, indiferent dacă au jucat sau nu, s-au respectat reciproc. Bineînţeles că nu trebuie să îi uităm nici pe suporteri. Până acum, nu am avut parte de un interes atât de mare la nici o echipă la care am jucat”, a dezvaluit Giani Kirita in presa turca.

Giani Kiriță e idol în Turcia: „Nu pot să mă plimb liniştit prin Bursa"

Dupa ce a devenit campion in Turcia, Giani Kirita de la Exatlon a fost asaltat de fani: „Nu pot să mă plimb liniştit prin Bursa. Oamenii vor peste tot să se fotografieze cu noi, să discute cu noi, ceea ce mă face fericit”. (vezi cum a ironizat-o fiica lui Giani Kiriță pe Andreea Tonciu)

Giani Kirita dezvaluise că îşi doreşte să joace mai mult decât în campionatul trecut, când a avut probleme din cauza accidentărilor: „Vreau mult să joc. Vreau să dau tot ce pot din mine şi să îmi aduc o contribuţie mai mare la Bursaspor. Sunt foarte iubit în Bursa şi vreau să arăt că merit”.