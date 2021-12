Dr. Adrian Marinescu, avertisment dur despre OMICRON, după sărbători: ”Putem vorbi deja despre un noul val”

In articol:

Spedialiștii în sănătate anunță că după sărbători, începând cu luna ianuarie, în România va începe valul Omicron. Adrian Marinescu, director medical Institutul "Matei Balș" din Capitală, a explicat cum va trebui să înfruntăm acest nou val şi ce trebuie sa facem atunci când se va începe raportarea numărului de infectări.

Potrivit medicilor specialiști, Omicron se dovedește a fi foarte periculos și reușește aparent sa producă un nou val epidemic. Acest lucru se întâmplă la mai puțin de două luni, după ce Delta a lăsat în urmă o populație cu un procent foarte mare de imunizare prin infectare (Africa de Sud are o rata de vaccinare de 35%).

Faptul că Omicron (B.1.1.529) reușește să depășescă cu atâta ușurință imunitatea dobândită după infectarea cu Delta, a stârnit multiple semnale de alarmă. „România are un profil epidemiologic foarte asemănător cu Africa de Sud. Avem o rata mică de vaccinare şi o rată uriașă de infectare după un val Delta devastator. Probabilitatea ca Omicron sa ajungă in România cu ocazia sărbătorilor este de 100% si va fi identificata prin secvențiere probabil in luna decembrie, cel târziu in luna ianuarie", anunță cercetătorul Octavian Jurma.

Declarațiile făcute de Adrian Marinescu

Urmărind aceste aspecte terifiante, Adrian Marinescu, director medical Institutul "Matei Balș" din Capitală, a precizat că putem deja să-l numim un nou val al pandemiei şi a precizat că în a doua parte a lunii ianuarie spre 1 februarie după interacțiunile din timpul sărbătorilor experții se așteaptă

sa crească numărul de infecții.

„ Cred că trebuie să privim un pic altfel lucrurile faţă de ce a fost acum doi ani. O să conteze numărul de infecții dar o să conteze mult mai mult care sunt forme care întradevăr pun probleme, necesită internare, complicații vom discuta de formele severe şi de paturile de la terapie intensivă. Aici ar trebui să fie diferența şi dacă se păstrează ceea ce știm deja legat de Africa de Sud şi la cazurile izolate din Europa ar trebui să avem o situaţie mai bună, mă refer la formele severe care vor fi mai puține. Trebuie să fim mai echilibrați să sa știm ce cifre vor conta când ne uitam în fiecare zi la ora 13:00 (n.r bilanț infectări)", a declarat medicul Adrian Marinescu, care recomandă prudență în analiza datelor mai ales că există o diferență între populațiile din Africa de Sud şi Europa.