Dr Maria Nițescu, noul director de la ”Matei Balș”, după demisia lui Adrian Streinu Cercel, a devenit cunoscuta în pandemie…pentru o poză

Adrian Streinu Cercel și-a dat demisia de la Institutul ”Matei Balș” după ce a devenit senator. În locul său a fost numită o directoare, dr Maria Nițescu.

Conf dr.Maria Nițescu este medic primar la ”Matei Balș”, specializarea ei fiind igiena alimentației și nutriție. Dr. Maria Nițescu nu este cunoscută publicului larg, însă în perioada pandemiei de coronavirus a aparut in presa, după ce a publicat pe pagina sa de Facebook fotografia devenită virală în scurt timp după aceea în care se vede coloana de ambulanțe din curtea spitalului ”Matei Balș”.

Lângă fotografie, dr Maria Nițescu a postat și un comentariu în care a explicat cât de gravă era situația la acel moment, imaginea era surprinsă în vară la ”Matei Balș” .”Mai aveţi îndoieli referitor la existenţa problemelor de sănătate determinate de SARS-Cov 2? Aceasta este o imagine din curtea Institutului Naţional de Boli Infecţioase Prof. Dr. Matei Balş, spital COVID de faza 1”.

Celebra poza cu ambulantele care stau la rand in curtea spitalului[Sursa foto: Facebook]

Dr Maria Nițescu, noul director de la ”Matei Balș” - ”Trăiesc scenarii de filme SF”

Și tot în vară, doctorița ajunsă acum director la Institutul Matei Balș spunea că simte că trăiește un scenariu de film SF.

”Nu am crezut ca voi ajunge sa traiesc scenarii de filme SF!

Au trecut 4 luni si jumătate de când trăiesc izolare la superlativ! Nu pentru ca sunt antisociala, dimpotriva, ci pentru ca imi pasa! Imi pasa de toti cei cu care vin in contact! Nu mi-as ierta faptul ca cineva ar avea de suferit din cauza mea!

Nu va imaginati ca nu as respecta masurile dovedite a proteja! Dar cu toate astea, imi fac griji!

Sunt interpelata, zilnic, pe toate caile de comunicare vis-a-vis de existenta acestui virus! Daca in atatea luni nu v-ați convins ca trăim o criza fără precedent, nu o sa va conving eu, si nici nu mi-am propus acest lucru!

In plus, nu va doresc sa ajungeti pacienti ca sa vedeti cum acest virus v-ar putea afecta sanatatea si viata! Sunt medic in spital COVID, sunt martor direct la tot ce trăiește personalul medical direct implicat in îngrijirea pacienților si nu am nevoie sa ma justific in fata celor ce au alte păreri!

Asa ca, va rog sa cautati in alta parte adepti ai conspiratiilor mondiale!”, spunea dr Maria Nițescu, medic specialist in igiena alimentatiei si nutritie, citată de romani-buni.info.

dr Maria Nitescu este noul director de la ”Matei Bals”[Sursa foto: Facebook]

Cine este dr Maria Nițescu, noul director de la ”Matei Balș”

Noul director de la ”Matei Balș” s-a vaccinat deja împotriva COVID-19, medicul postând pe pagina sa de Facebook o poză în care este injectata de o colegă de-a sa.

Maria Nițescu este conferențiar doctor la Universitatea de Medicină ”Carol Davila” și a ocupat în ultimii ani mai multe funcții de conducere. Conform CV-ului său, dr Maria Nițescu, în perioada 2009 -2010 a fost director în Direcția de Control în Sănătate publică în Ministerul Sănătății, între 2005-2009 a fost director adjunct la Direcția de Sănătate Publică Pubucurești, iar din 2010 lucrează în Institutul ”Matei Balș”, unde acum este director interimar.