Draga Olteanu Matei a lăsat o scrisoare, descoperită după moartea ei. Regretata actriță, mesaj pentru români

Draga Olteanu Matei s-a stind idn viață la 87 de ani. Actrița a lăsat o scrisoare dedicată românilor!

Draga Olteanu Matei s-a stins din viață la 87 de ani, fiind înmormântare pe 22 noiembrie, cu onoruri militare la cimitirul ”Eternitatea” din Piatra Neamț. Regretata doamnă a teatrului și filmului românesc a fost inmormântată lângă soțul ei, Ion Matei.

Apropiații au spus că actrița Draga Olteanu Matei și-a pregătit totul dinainte pentru ”ultimul drum”. Dacă locul său de veci era pregătit deja acolo unde este înmormântat și soțul ei și unde, pe crucea de marmură se află și poza atriței, dar și numele ei scris, se pare că a stabilit și cum a vrut să fie îmbrăcată înainte de a fi așezată în sicriu.

Draga Olteanu Matei, scrisoare de adio pentru români

Draga Olteanu Matei a lăsat în urma ei, o scrisoare emoționantă, care a fost făcută publică, în exclusivitate de către Huff.ro

„Dragii mei, când n-oi mai fi vă rog nu mă plângeți. Am încercat în întreaga mea carieră să vă ofer bucurie și zâmbete. Mereu am fost coplesită de atenția pe care mi-ați oferit-o și am considerat că îmi dați prea mult pentru ceea ce merit de fapt.

Când n-oi mai fi vă rog să vă amintiți de mine cu drag și cu bucuria pe care o aveam când interpretam fiecare rol, fie că era pe scena teatrului, fie că era în filme. Am trăit mare parte din viața mea pe scenă, indiferent c-a fost scena teatrului sau scena filmelor în care am jucat. Nu vreau să mă plângeți. Eu vă iubesc și prețuiesc prea mult. Mă bucur că m-ați primit în sufletele voastre și mă bucur să aflu că am reușit să vă ofer bucurie.

Mă măgulește fiecare scrisoare pe care o primesc, n-am fost niciodată interesată de premii oferite de organizații, ci am considerat că cel mai important premiu pe care-l pot primi au fost reacțiile voastre când terminam de jucat o piesă de teatru. Marea marea iubire. Rămâneți fericiți, rămâneți sănătoși, și vă mulțumesc pentru fiecare moment în care m-ați urmărit.

A voastră, Draga Olteanu Matei”, este scrisoarea lăsată de marea doamnă a teatrului și filmului românesc.

sursa - Huff.ro