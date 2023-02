Dragobete 2023. Mesaje romantice și felicitări pentru 24 februarie

In articol:

La sărbătoarea de Dragobete 2023, românii celebrează iubirea și își fac cadouri reciproc. Ziua de Dragobete este ocazia perfectă de a-i arăta jumătății tale cât de mult o iubești.

Imagini pe care să le trimiți celor dragi de Dragobete 2023

Iată ce imagini îi poți trimite persoanei dragi de Dragobete 2023!

Dacă nu mă gândesc decât la tine înseamnă că te iubesc? Dacă te visez în fiecare noapte înseamană că te iubesc? Dacă vreau sa fiu numai cu tine singuri într-o pădure înseamnă că te iubesc? Eu cred ca te iubesc, tu ce crezi?

Eu sunt o fereastră deschisă pentru zborul visurilor noastre, te iubesc până la cer și-napoi de un infinit de ori, o lume-n care ne iubim și tu mă știi, mă ai, mă vrei, iar eu, eu te privesc și nu-mi ajunge, te țin și nu mă satur, te am și te mai vreau!

Dragobete 2023. Imagini pe care le poți trimite persoanei dragi [Sursa foto: Shutterstock]

Încă mă faci să râd. Îmi mai dai fluturi. Și încă mă îndrăgostesc de tine în fiecare zi. Felicitări de Dragobete!

„Dragostea mea pentru tine este ca un cer senin după o dimineață înnorată, ca roua în zori de zi, ca razele soarelui de primavară, ca florile din luna mai; vocea ta îmi aduce bucurie în suflet și gândul la tine liniște.

Te iubesc!”

Ești cea mai uimitoare femeie pe care am norocul să o numesc soția mea. În fiecare zi când mă trezesc lângă tine simt Dragobetele.

Legenda sărbătorii de Dragobete

Sărbătoarea de Dragobete este plină de semnificații și motive mitologice. Legenda de Dragobete spune că numele acestei sărbători vine de la Dragobete, fiul Babei Dochia, un personaj cunoscut în mitologia românească. Se zice că Dragobete era un tânăr chipeș și puternic, fiind considerat zeul tinereții și al iubirii.

Potrivit legendei de Dragobete, fiul Babei Dochia era capabil de a fermeca pe oricine cu frumusețea și cântecele sale din fluier. Se spune că Dragobete apărea în visele tinerilor care urmau să se căsătorească și le oferea sfaturi cu privire la tainele iubirii. Însă Dragobete nu era doar un „Cupidon” al românilor, ci și un aducător al primăverii. Odată cu sărbătoarea de Dragobete, fiul Babei Dochia aducea primăvara și reînvia natura.

Legenda lui Dragobete spune că la moartea sa, Dragobete s-a transformat într-o plantă numită în popor "năvalnic", plantă medicinală ce ajută la vindecarea rănilor.

Mesaje și urări de Dragobete 2023

„Dacă aș avea o floare de câte ori m-am gândit la tine, m-aș putea plimba printr-o gradină nesfârșită.”

„Mi-e dor de tine în fiecare secundă din viața mea! Îți spun asta și de Dragobete și ți-aș spune în fiecare clipa!”

„Iubirea e un cântec ce toți îl cânta des, dar nu la toți el are același înțeles”.

„Dragostea mea pentru tine este ca un cer senin după o dimineață înnorată, ca roua în zori de zi, ca razele soarelui de primavară, ca florile din luna mai; vocea ta îmi aduce bucurie în suflet și gândul la tine liniște. Te iubesc!”

„Sunt un milion de stele și un milion de vise, tu ești singura mea stea și singurul meu vis! Te iubesc!”

„Iubirea e un strop de lumină un stop de poezie curată a inimii și restul… nebunie! Iubește doar”

„Te iubesc ca-n prima zi, când raze de soare aurii, câdeau ușor purtate de vânt, asupra noastră pe Pământ. Te iubesc, te voi iubi, și chiar dacă soarta ne va despărti, iubirea noastră va sta acolo sus scrisă-ntr-o stea.”

„Fiecare apus aduce o amintire… Fiecare răsărit aduce o speranță… Între apus și răsărit sunt ore fără viață… Sunt orele în care ești departe de mine„.

„A iubi înseamnă a suferi dar cum tot mai multi fug de suferința tot mai putini știu să iubească.”

„Cineva mi-a spus ca ziua are 24 ore, ca o ora are 60 minute. Că un minut are 60 secunde, dar nimeni nu mi-a spus ca o secunda fără tine e o eternitate”.

„ Tu ești comoara vieții mele, ești minunea pe care am întâlnit-o întamplator și care m-a făcut fericită. Te iubesc enorm! Te doresc mai mult ca niciodată de acest Dragobete!

„Tu ai făcut culorile mai vii, frumusețea mai pură, plăcerea mai intensă. Te iubesc mai mult decât iubesc viața, minunea vieții mele! Dragobete fericit!”

„Nu știu cui să mulțumesc că mi te-a scos în cale, dar a făcut cel mai nobil lucru… Ți-am zis că te iubesc? Mă bucur că există zile ca Dragobetele, să pot striga lumii întregi că sunt îndragostit…”

„Nu pentru că iubesc sunt fericit, ci faptul că sunt îndrăgostit de tine mă face fericit! Dragobetele este ziua cea mai potrivită să-ți declar iubirea mea…”