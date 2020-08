Viata lui Ali este un continuu carusel. Intamplari halucinante se petrec in viata lui Ali care trebuie sa faca fata urii pe care Nedim o nutreste fata de el, dar si sa isi protejeje familia dar si iubita, pe Sevda. Mai mult, Ali primeste vestea ca are o sora. Prevazandu-si sfarsitul, atunci cand a intervenit Nedim in viata lui, Kurtbey i-a lasat lui Ali o scrisoare prin care ii marturisea adevarul despre sora lui.

Pilot trece de la agonie la extaz. Dupa bucuria imensa de a-si fi regasit fratele de sange, acesta tebuie sa respecte juramantul facut lui Vedat, fratele vitreg, anume acela de a-l ucide pe cel care le-a omorat tatal. Cand Pilot afla ca Ali este ucigasul tatalui adoptiv, lucrurile capata o alta turnura.

Sevda este in mare incurcatura. Nedim o ameninta ca ii ucide familia daca ii spune lui Ali ca s-au intalnit. Mai mult, temutul Maniac, asa cum este poreclit Nedim, o ia pe Sevda in “custodie”, in schimbul vietii lui Ali.

Cum se vor termina toate acestea, daca vor reusi Ali si Sevda sa depaseasca toate greutatile, dar si daca vor reusi cei doi indragostiti sa ramana impreuna, aflati in aceasta seara, in ultimul episod din “Dragoste si secrete”, de la ora 20:00, la Kanal D.

Maine, 2 septembrie, al treilea sezon din indragita productie “Pretul fericirii” intra in casele romanilor, de la ora 20:00. Serialul va putea fi urmarit cinci zile pe saptamana, de luni pana vineri de la ora 20:00, la Kanal D.