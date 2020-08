Dragoste și secrete 13 august. Uygar afla cine este ucigasul unchiului sau Dragoste și secrete 13 august. Uygar afla cine este ucigasul unchiului sau

Vestea minunata pe care femeia o primeste din partea medicilor ii ofera acesteia o imensa bucurie.

Ali trece din nou prin momente cumplite si este la un pas de a fi ucis, cand pica in ambuscada creata de Harputan, zis si Cap de Piatra. Din fericire, Pilot ii este alaturi lui Ali si lucrurile se sfarsesc cu bine pentru cei doi frati.

Uygar cauta sa gaseasca pe cel care se face vinovat de moartea unchiului sau si asa ajunge la Dilan, o tanara care lucra in hotelul in care a fost vazut ultima data raposatul sau unchi. Uygar este socat cand afla ca o persoana foarte apropiata lui se afla in spatele mortii unchiului sau.

