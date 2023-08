Dragostea vine cu trenul la Manchester. David Beckham încă păstrează un bilet de tren primit de la soția lui atunci când s-au cunoscut

In articol:

Victoria și David Beckham formează unul dintre cele mai cunoscue cupluri din lume, iar pe 4 iulie au aniversat 24 de ani de căsătorie. Cei doi nu s-au ferit niciodată să își exprime dragostea pe rețelele de socializare sau în emisiunile televizate.

Fostul fostbalist al celor de la Manchester United sau Real Madrid a povestit în late night-ul lui Jimmy Fallon că încă mai păstrează biletul de tren cu care soția lui a venit la un meci al „diavolilor roșii”, moment în care s-au și cunoscut.

Actualul patron al celor de Inter Miami a povestit că din toată trupa Spice Girls, Victoria a fost favorita lui. Soția lui a venit la un meci de ale lui Manchester United alături de managerul trupei, însă fostul fotbalist și Victoria nu au apucat atunci să discute. La o săptămână după a urmat o altă etapă, cei doi s-au întâlnit și, spre deosebire de data trecută, au reușit să vorbească.

Victoria și David Beckham

Cum a obținut David Beckham numărul de telefon al Victoriei

David Beckham a declarat în cadrul emisiunii „The Tonight Show”, moderată de Jimmy Fallon următorul lucru: „Băuse câteva pahare așa ca am zis <<De ce nu?>>. Am încercat să obțin numărul ei de telefon. Am vorbit cam o oră. Ea venise cu trenul și mi-a lăsat numărul pe biletul de tren, pe care încă îl am”, potrivit ProSport.ro

De la un dialog și un număr de telefon lăsat pe un bilet de tren s-a ajuns la 24 de ani de mariaj și la 4 copii: Brooklin, în vârstă de 24 de ani; Romeo, care are 20 de ani, Cruz 18 ani și unica fiică, Harper, în vârstă de 11 ani.

Profesional vorbind, aproape toți urmașii cuplului Beckham vor să urmeze profesiile părinților lor.

În familia Beckham fotbalul și moda sunt două moșteniri

Brooklyn a jucat și fotbal pentru câțiva ani, dar a decis să devină fotograf, iar atunci când nu face poze, este model.

Romeo, cel de-al doilea copil este de asemenea model, dar și fotbalist profesionist. Cruz, al treilea băiat al cuplului este pasionat de muzică și dorește să aibă o carieră în acest domeniu artistic. Harper, mezina familiei și unica fiică a lui David Beckham dorește să îi calce pe urmei mamei ei, urmând cursurile unei școli de arte din Londra.

Vor avea totuși un drum lung de parcurs până să ajungă la notorietatea pe care o avea părinții lor. David Beckham este unul dintre fotbaliștii care a schimbat percepția oamenilor despre fotbal, evoluând la echipe importante din Europa precum: Manchester United, Real Madrid, AC Milan și PSG. De asemenea, a evoluat ș peste Ocean la L.A Galaxy, iar acum este la conducerea lui Inter Miami, echipă ce a adus în ultima perioadă adevărate legende ale fotbalului, printre care Lionel Messi, Sergio Busquets sau Jordi Alba. Mama lor, Victoria Beckham a făcut parte din trupa Spice Girls, grup muzical extrem de popular, și creator de modă de succes.