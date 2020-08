Actrița Zeynep Elçin, în Dragoste și secrete

Casatorita cu Hüseyin Yiğit, un barbat cu 10 ani mai in varsta, tanara actrita a fost amenintata cu moartea si santajata de catre sotul ei inclusiv cand era insarcinata. Stresul la care a fost supusa i-a provocat avortul spontan, drama pe care frumoasa actrita inca se lupta sa o depaseasca. Elçin a decis sa divorteze de “calaul” ei in primavara anului 2018, dupa patru ani de casnicie. Divortul a fost unul cu scandal si amenintari chiar si in sala de judecata, potrivit relatarilor din presa din Turcia.

„Am fost inchisa in casa cand eram insarcinata. Nu am avut voie sa ma intalnesc cu nimeni. Am fost luata din Istanbul unde urmam cursurile de actorie si dusa la Izmir. Am fost amenințata, insultata, lovita. Sotul meu mi-a spus ca nu imi va acorda niciodata divortul, ca imi va distruge cariera si ca va plati sa fiu omorata" sunt cateva din declaratiile facute de catre tanara actrita in sala de judecata, citate de catre presa din Turcia.

Hüseyin Yiğit a fost urmarit penal pentru acuzatiile de amenintare, santaj, privarea de libertate, incalcarea vietii private si calomnie, riscand intre 7 si 21 de ani de inchisoare, insa a fost achitat dupa un an de procese.

Cine este Zeynep Elcin?

Nascuta pe 16 februarie 1990, in localitatea Gaziantep, frumoasa satena cu ochii verzi nu si-a manifestat dragostea fata de actorie de la inceput.

Ea a debutat pe micul ecran la varsta de 24 de ani, dupa ce a studiat tainele actoriei la Zafer Tunaya si la Academia Bașkent. Crescuta intr-o familie traditionalista, Zeynep Elçin a avut nevoie de mult curaj pentru a-si urma visul, mai ales ca cei dragi se impotriveau acestei cariere.

"Am crescut intr-o familie conservatoare din Gaziantep. Cultura noastra este foarte protectoare, asa ca toate rudele si familia mea s-au opus atunci cand mi-am dorit sa devin actrita, pentru ca era un mediu pe care nu-l stiau. Le era foarte teama ca mi se poate intampla ceva. Au vrut sa fiu bancher, mai degraba decat actrita. Dar cand si-au dat seama ca nu voi renunta la acest vis, au devenit cei mai aprigi sustinatori. Mama este sprijinul meu pe acest drum. Am renuntat la cursurile Facultatii de Economie, am venit la Istanbul si mi-am construit o viata noua in acest domeniu", a declarat frumoasa actrita intr-un interviu acordat publicatiei Posta.

Pe Zeynep Elcin o puteti vedea in rolul Duygu, in serialul "Dragoste si secrete", difuzat de Kanal D, de luni pana vineri, incepand cu ora 20.00.

