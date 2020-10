Gabi Lunca [Sursa foto: Facebook]

Cântăreața de muzică lăutărească a avut mari probleme de sănătate, mult timp luptându-se cu o boală cruntă, și anume cancerul la sân. A fost nevoită să urmeze tratamente și ședințe de chimioterapie, care au lăsat-o aproape fără păr. A crezut în Dumnezeu, s-a rugat, medicii au ajutat-o, iar acum Gabi Luncă este bine.

”Chiar m-a lovit tare această ştire. Eu am plecat de sâmbătă în Germania, invitată la o nuntă, cu formaţii. Am intrat în 80 de ani şi sper că de sărbători unde mă orientez. Nu am nimic! După ce moare omul, degeaba îl face mare. Când Dumnezeu vindecă, omul nu mai are nicio putere. În trecut am fost bolnavă, acum sunt sănătoasă. Cred că Dumnezeu a fost mâna şi El m-a vindecat. Sigur că suntem oameni cu slăbiciuni, dar eu rămân pe credinţă”, a spus Gabi Luncă, la Antena Stars.

Gabi Luncă şi-a dorit enorm să devină mămică, ba chiar îi promisese lui Dumnezeu că se va pocăi, dacă va rămâne însărcinată, însă ce a urmat este de-a dreptul cutremurător. Prima ei fiică a murit la numai două luni de la naştere, fiind diagnosticată cu encefalită: ”Era neagră la faţă, cum e pământul, era desfigurată. A murit pentru că n-am putut să-mi ţin jurământul făcut”, a povestit artista despre primul necaz care i-a adus multă suferinţă. Artista a făcut însă multe dezvăluiri în cartea sa, ”Povestea vieţii noastre”.

”Eu nu-i spusesem lui Onoriu de promisiunea pe care o făcusem când era să pierd sarcina. Oricine se uita la ea, o vedea ca pe oricare copil normal, dar de câte ori mă duceam eu să o iau în braţe se petrecea ceva inexplicabil. Cum apăream eu la pătuţul ei,fetiţa mea se schimba la faţă şi, din albă devenea pământie şi începea să devină agitată. Am înţeles că nu se manifesta aşa numai în prezenţa mea”, a povestit ea.

Gabi Luncă ar fi fost blestemată

”La 23 de ani, m-am îmbolnăvit deodată foarte rău. Mi se învineţiseră unghiile iar pe faţă parcă eram opărită. Aveam o formă de fluture pe faţă. Mi se înmuiaseră muşchii de la picioare. Nu puteam să mai merg. Din zi în zi îmi era tot mai rău. Fusesem la spital, dar am ieşit la fel de bolnavă. M-au văzut nişte femei de la Târgovişte şi s-au speriat de mine. Mi-au spus că la mine nu e lucru curat şi că mi-a făcut cineva farmece, că mi-au dat argint viu şi mi-au spus că pot să şi mor… Femeile mi-au spus să merg la Baba Lina… care îmi descântă şi-mi dă afară argintul viu. Dacă nu te duci să ţi-l dea afară, e de rău cu tine, că vrea să-ţi ia viaţa această tânără. Mi-a spus şi cum arată…. Mi-a spus că eu am să fiu foarte mare, sus de tot şi cu numele şi cu situaţe materială. Baba mi-a zis să beau mercurul de la ea, pentru că este curat şi-l dă afară pe cel rău. Sigur că l-am băut. Însă nu mi-a făcut bine, cum mă aşteptam. Când am ajuns acasă, sora mea m-a dus la doctor şi şi mi-a făcut tratament… Mi se învineţiseră picioarele…”, povestea ea, arată Libertatea. (Vezi și: Ce mesaj a primit de ziua ei Rebeca, fata lui Gabi Luncă și a lui Ion Onoriu: ”Te iubește Costinelu!” FOTO)