Drama Iulianei Marciuc. Partenera lui Adrian Enache a povestit cu ochii în lacrimi prin ce momente dificile a trecut, pentru a deveni mamă: "Și acum îmi amintesc exact"

Iuliana Marciuc și Adrian Enache formează unul dintre cele mai longevive cupluri din lumea mondenă. Cei doi au reușit să-și întemeieze, de-a lungul timpul, o familie frumoasă și au împreună un băiat de 16 ani.

Totuși, vedeta a dezvăluit că nu i-a fost deloc ușor să-și îndeplinească visul de a deveni mamă, căci a încercat timp de 10 ani să rămână însărcinată.

Iuliana Marciuc: "Mulți ani de zile o dorință neîmplinită a fost aceea de a rămâne însărcinată"

Iuliana Marciuc a dezvăluit că una dintre cele mai grele încercări la care a fost supusă în viață a fost aceea de a aștepta să devină mamă. Vedeta a recunoscut că s-a luptat ani la rând să rămână însărcinată și a trecut prin momente dificile în tot acest timp, crezând că nu o să se poată bucura niciodată de statutul de părinte: "Mulți ani de zile o dorință neîmplinită a fost aceea de a rămâne însărcinată. Și acum îmi amintesc exact momentele, cum am aflat, unde eram.

Adrian Enache alături de David, fiul lui și al Iulianei Marciuc [Sursa foto: Instagram]

Eram cu prietena mea cea mai bună într-o televiziune, într-un birou. Mamă, când am văzut că e pozitiv… Îți dai seama, că făcusem tratamente. Doamne, dar ce n-am făcut! Acupunctură, reflexoterapie, tratamente hormonale. Deci am făcut foarte multe, am mers foarte des la biserică, țin minte că am mers nouă săptămâni la rând la Ghighiu, deci le încercasem cumva pe toate, toate.", a dezvăluit partenera lui Adrian Enache, la "Teo Show".

Iuliana Marciuc [Sursa foto: Captură KANAL D]

Iuliana Marciuc, o familistă convinsă

Subiectul legat de momentul în care a reușit să rămână însărcinată cu fiul ei, David, nu a fost singurul care a făcut-o pe Iuliana Marciuc să aibă ochii în

lacrimi.

Partenera lui Adrian Enache a fost extrem de emoționată și când a vorbit despre bunica ei, în vârstă de 93 de ani, pe care se teme să o piardă: "Mă impresionează fiecare zi petrecută împreună cu ea, în care îmi dau seama, de fapt, că oricât aș fi eu de optimistă, mai e puțin. Înseamnă copilăria mea, pentru că stăteam cu ea. Apoi, înseamnă și persoana care, alături de mama, m-a ajutat să îl cresc pe David.", a mai spus Iuliana Marciuc, în emisiunea amintită.

